Как защитить себя от обмана в автосервисе

Многие автомобилисты уверены: чтобы не стать жертвой мошенников в автосервисе, нужно обслуживаться у официалов. Увы, но это заблуждение. Развести могут везде — и в гараже у дяди Валеры, и в крупном автоцентре именитого бренда. Последние, конечно, работают с кошельками клиентов поаккуратнее, поскольку за ними пристально наблюдают представительства марок. Но даже под контролем боссов официалы умудряются хитрить.

ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ОТЗЫВЫ

Выбирая автосервис, не поленитесь почитать отзывы в интернете и поспрашивать у знакомых, кому они доверяют свои автомобили. Конечно, это не гарантирует, что ваша машина попадет в руки честных специалистов, но риски нарваться на «вымогателей» все же сведутся к минимуму. Кроме того, если найдете «своего» порядочного мастера, старайтесь обслуживаться только у него.

ОПАСНЫЕ ФРАЗЫ

Общаясь с приемщиком (мастером цеха, механиком), ни в коем случае не показывайте ему, что разбираетесь в автомобилях так же плохо, как в истории Гондураса. Даже если вы милая девушка, очень далекая от техники, забудьте такие фразы, как «я в этом ничего не смыслю» или «я вам полностью доверяю». А произнесете их вслух — точно разведут.