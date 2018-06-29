Как защитить себя от обмана в автосервисе

Фото: www.pinterest.co.uk
Автосервисы — и «серые», и официальные — «растут» как грибы. А вместе с ними увеличивается число недобросовестных работников, главная задача которых — ободрать автовладельца как липку. Что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от развода «голодных» сервисменов, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Многие автомобилисты уверены: чтобы не стать жертвой мошенников в автосервисе, нужно обслуживаться у официалов. Увы, но это заблуждение. Развести могут везде — и в гараже у дяди Валеры, и в крупном автоцентре именитого бренда. Последние, конечно, работают с кошельками клиентов поаккуратнее, поскольку за ними пристально наблюдают представительства марок. Но даже под контролем боссов официалы умудряются хитрить.

ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ОТЗЫВЫ

Выбирая автосервис, не поленитесь почитать отзывы в интернете и поспрашивать у знакомых, кому они доверяют свои автомобили. Конечно, это не гарантирует, что ваша машина попадет в руки честных специалистов, но риски нарваться на «вымогателей» все же сведутся к минимуму. Кроме того, если найдете «своего» порядочного мастера, старайтесь обслуживаться только у него.

ОПАСНЫЕ ФРАЗЫ

Общаясь с приемщиком (мастером цеха, механиком), ни в коем случае не показывайте ему, что разбираетесь в автомобилях так же плохо, как в истории Гондураса. Даже если вы милая девушка, очень далекая от техники, забудьте такие фразы, как «я в этом ничего не смыслю» или «я вам полностью доверяю». А произнесете их вслух — точно разведут.

Фото: nl.depositphotos.com

Если же продемонстрировать широкий кругозор в виду его отсутствия возможности нет, то дайте собеседнику понять, что процесс ремонта вашей машины удаленно контролирует человек понимающий — муж, брат, сват, механик из другого техцентра, профессор МАДИ. Автослесарь, вероятнее всего, не станет с вами связываться. Мало ли кто потом приедет к нему разбираться.

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Начитались в интернете страшилок о том, что механики используют «бэушные» запчасти и частенько «забывают» менять технические жидкости? Добро пожаловать в ремзону! Предупредите консультанта, что хотите присутствовать при проведении работ. А если мастер разведет руками и скажет, что у них «так не положено», напомните ему о существовании соответствующего закона.

Согласно главе 4 Постановления Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 «Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств», «потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии».

Фото: www.hwk-mannheim.de

ЗАПЧАСТИ НЕ ВЫБРАСЫВАЕМ

В каждом приличном автосервисе во время приемки машины клиента спрашивают о том, как бы он хотел поступить со старыми расходниками. Попросите положить изношенные запчасти в багажник. Так вы сможете убедиться в том, что работы действительно проводились. Помимо того, по итогу обслуживания обратитесь к консультанту с просьбой вместе проверить уровень технических жидкостей.

ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

Внимательнее читайте акт приема-передачи автомобиля и заказ-наряд. Проверьте в документах сведения о машине, ваши жалобы, перечень согласованных с вами работ и предварительные цены. По идее, в ходе обслуживания прайсы подрасти не должны. Но если это все же произошло, выясняйте, откуда в «наряде» появились дополнительные позиции.

Все то же постановление правительства о правилах оказания услуг по ремонту автомобилей гласит, что все необходимые процедуры обсуждаются с автовладельцем заранее. То есть вы имеете полное право отказаться оплачивать те или иные работы, если их с вами не согласовывали. Доводить конфликт до суда техцентр, скорее всего, не станет. Вопрос решит руководитель сервиса, который предложит вам скидку, подарок или какой-либо другой бонус.

дилеры, автосервис, ремонт, запчасти, техническое обслуживание
29 июня 2018
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