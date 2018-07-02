Что будет с мотором, если случайно залить воду в бензобак

По интернету «гуляет» масса страшилок о воде в топливном баке и способах ее оттуда удаления. Однако далеко не всегда стоит сразу же паниковать и расстраиваться, обнаружив влагу в бензине или дизтопливе.
Максим Строкер

Если вставить в строку интернет-броузера фразу «вода в бензобаке», поиск немедленно выдаст сотни тысяч ссылок на рецепты ее удаления оттуда. А так ли смертельно опасна на самом деле эта жидкость в топливе? Если верить страшилкам из интернета, вода из бензобака, во-первых, может попасть в бензонасос и вызвать его выход из строя. Во-вторых, она может запустить коррозию внутренних поверхностей бензобака. Ну и в третьих, если влага доберется по топливопроводу до мотора, тогда бабах — и конец двигателю.

Прежде всего давайте согласимся, что на практике в топливный бак может попасть лишь небольшое количество воды. Конечно, особо талантливый гражданин, чисто теоретически, в состоянии и садовый шланг в горловину пристроить. Но в данном материале мы медицинские диагнозы не рассматриваем. Вода тяжелее бензина или дизтоплива, а потому сразу же опускается на дно емкости, вытесняя горючее вверх. Бензонасос же, как известно, устанавливается в баке чуть выше дна — чтобы не всасывал всякую грязь, скапливающуюся внизу. Поэтому «хлебнуть водички» ему вряд ли будет суждено, даже если несколько ее литров случайно попадут в горловину. Но коли это и произойдет, то он засосет не чистую Н2О, а ее смесь с бензином, что не так уж и страшно.

Во многих современных машинах баки давно уже делают не из металла, а из пластика — ему ржавчина, как известно, не грозит по определению. Теперь коснемся самого интересного — что будет с мотором, если бензонасос все же начнет понемногу черпать воду со дна и погонит ее в смеси с топливом к камере сгорания? Да ничего особенного не случится.

Просто потому, что при этом водица будет попадать в цилиндры не ручьем, а в распыленном виде, как и бензин. То есть никакого гидроудара и поломанных деталей цилиндро-поршневой группы не будет. Такое происходит, только если машина «хлебнет» литры Н2О через воздухозаборник. А распыленная форсунками впрыска, она в раскаленной камере сгорания мгновенно превратится в пар. Это только на пользу мотору пойдет — при испарении воды стенки цилиндра и поршень получат дополнительное охлаждение.

О безвредности воды в моторе говорит и тот факт, что автопроизводители периодически создают двигатели «работающие на воде», доля которой в бензине при этом доходит порой до 13%! Правда, практическое применение воды в топливе зафиксировано пока только на спортивных болидах, до массового автостроения идея все никак не дойдет. Несмотря даже на то, что на единичных моделях в пиковых режимах работы движка добавка водички в бензин и экономить горючее позволяла, и мощность мотора изрядно повышала.

бензин, ремонт, дизельное топливо, моторное масло
2 июля 2018
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