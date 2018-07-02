Что будет с мотором, если случайно залить воду в бензобак

Если вставить в строку интернет-броузера фразу «вода в бензобаке», поиск немедленно выдаст сотни тысяч ссылок на рецепты ее удаления оттуда. А так ли смертельно опасна на самом деле эта жидкость в топливе? Если верить страшилкам из интернета, вода из бензобака, во-первых, может попасть в бензонасос и вызвать его выход из строя. Во-вторых, она может запустить коррозию внутренних поверхностей бензобака. Ну и в третьих, если влага доберется по топливопроводу до мотора, тогда бабах — и конец двигателю.

Прежде всего давайте согласимся, что на практике в топливный бак может попасть лишь небольшое количество воды. Конечно, особо талантливый гражданин, чисто теоретически, в состоянии и садовый шланг в горловину пристроить. Но в данном материале мы медицинские диагнозы не рассматриваем. Вода тяжелее бензина или дизтоплива, а потому сразу же опускается на дно емкости, вытесняя горючее вверх. Бензонасос же, как известно, устанавливается в баке чуть выше дна — чтобы не всасывал всякую грязь, скапливающуюся внизу. Поэтому «хлебнуть водички» ему вряд ли будет суждено, даже если несколько ее литров случайно попадут в горловину. Но коли это и произойдет, то он засосет не чистую Н2О, а ее смесь с бензином, что не так уж и страшно.