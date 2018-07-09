Зачем блогер заправил Mercedes ML антифризом

Фото www.youtube.com
Американский блогер украинского происхождения озадачился сакраментальным вопросом: что будет, если в бензобак немецкого кроссовера залить охлаждающую жидкость? Сказано — сделано. Что из этого вышло, нетрудно догадаться…
Иван Флягин

На днях на youtube-канале TechRax появился видеоролик, где некий любознательный молодой человек заправил Mercedes-Benz ML500 антифризом, после чего сел за руль и поехал. Поскольку до этой «заправки» топливный бак не был пустым, то там получилась гремучая смесь бензина и охлаждающей жидкости, которая, тем не менее, позволила блогеру разогнать немецкий кроссовер до 100 км/ч.

Судя по коментариям автора эксперимента, в определенный момент в салоне машины появился посторонний запах, после чего на панели приборов загорелся сигнал check engine. Через пару минут Mercedes заглох и реанимировать мотор с помощью нескольких порций бензина уже не удалось..

Изобретательный блогер уже успел прославиться своими издевательствами над различной техникой. Особенно не повезло смартфонам, хотя не обходил он своим вниманием и автомобили, причем не самые дешевые. Так, BMW 3-й серии он «поил» кока-колой, спорткар BMW Z3 — жидким азотом, а Porsche Boxster — виски. Во сколько обоходятся такие эксперименты, молодой человек не афиширует.

Кстати сказать, недавно портал «АвтоВзгляд» писал, что произойдет с мотором, если в бензобак случайно залить воду.

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9 июля 2018
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