Зачем блогер заправил Mercedes ML антифризом

На днях на youtube-канале TechRax появился видеоролик, где некий любознательный молодой человек заправил Mercedes-Benz ML500 антифризом, после чего сел за руль и поехал. Поскольку до этой «заправки» топливный бак не был пустым, то там получилась гремучая смесь бензина и охлаждающей жидкости, которая, тем не менее, позволила блогеру разогнать немецкий кроссовер до 100 км/ч.

Судя по коментариям автора эксперимента, в определенный момент в салоне машины появился посторонний запах, после чего на панели приборов загорелся сигнал check engine. Через пару минут Mercedes заглох и реанимировать мотор с помощью нескольких порций бензина уже не удалось..