Почему не заводится машина: основные причины поломок стартера

К поломке стартера — устройства, необходимого для запуска двигателя внутреннего сгорания — может привести как заводской дефект, так и техническая необразованность водителя. И если с первым ничего не поделаешь, то со вторым можно и нужно бороться. Как уберечь механизм от повреждений, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Стартер — неотъемлемая часть системы электрооборудования каждого современного автомобиля, укомплектованного традиционным двигателем внутреннего сгорания. Это устройство представляет собой четырехполюсный электромотор постоянного тока, питающийся от аккумуляторной батареи.
Не трудно догадаться, что если стартер выходит из строя, то машина перестает заводится. И дабы избежать малоприятную затратную возню с эвакуацией, диагностикой в автосервисе и последующим ремонтом, автомобилистам следует соблюдать несколько несложных правил, которые помогут продлить жизнь устройству.
Даже курсантам автошкол говорят о том, что удерживание ключа в замке зажигания в положении «Старт» дольше положенного времени чревато перегревом и поломкой стартера. Но несмотря на многочисленные предупреждения, неопытные или далекие от техники водители все равно искушают судьбу: «Подержу минутку-другую, авось мотор и запустится».
Не запустится. И поддавать «газку», раскручивая двигатель до 3000—4000 оборотов в попытке «помочь» мотору включиться в работу, тоже не стоит. Эти необдуманные действия приведут к перегреву бендикса, смерти вала, якоря и планетарного редуктора, если таковой имеется. Проще говоря — к серьезной поломке стартера.
Еще одна распространенная причина повреждения устройства — попадание воды. Это может произойти как во время неаккуратной мойки подкапотного пространства машины, так и при пересечении водных преград. Чтобы минимизировать риски, стоит по возможности отказаться от езды по глубоким лужам, а заодно и от услуг неквалифицированных работников «автобань».
Немногие знают и о том, что к поломке стартера приводит также неправильное «прикуривание» автомобиля. К вопросу «оживления» аккумулятора нужно подходить крайне осторожно. Как объяснил порталу «АвтоВзгляд» Дмитрий Королев — механик, технический эксперт компании «Русский АвтоМотоКлуб» — если батарея «умерла», то лучше всего приводить ее в чувства с помощью специального зарядного устройства.
Так уж сложилось, что россияне по приводе своей крайне торопливы, и ждать по 8—10 часов, пока аккумулятор наберется сил, никто не хочет. Хорошо, не подходит вариант с подзарядкой батареи — используйте пусковое устройство (бустер). К соседу с просьбой «прикурить» обращайтесь только в самом крайнем случае. И помните, что зажигание машины-донора (авто соседа) должно быть выключено.
Добавим, что должное внимание стоит уделять и состоянию клемм аккумуляторной батареи. Нередко бывает, что клеммы окисляются — к примеру, когда автомобиль слишком долго стоит без движения — и стартер не получает необходимый ему ток. Нет, в таком случае механизм, как правило, не ломается, но двигатель уже не запускается. Автовладелец вынужден тратиться на ненужную диагностику узла, хотя всего-то требуется очистить клеммы.