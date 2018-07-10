Почему не заводится машина: основные причины поломок стартера

Даже курсантам автошкол говорят о том, что удерживание ключа в замке зажигания в положении «Старт» дольше положенного времени чревато перегревом и поломкой стартера. Но несмотря на многочисленные предупреждения, неопытные или далекие от техники водители все равно искушают судьбу: «Подержу минутку-другую, авось мотор и запустится».

Не запустится. И поддавать «газку», раскручивая двигатель до 3000—4000 оборотов в попытке «помочь» мотору включиться в работу, тоже не стоит. Эти необдуманные действия приведут к перегреву бендикса, смерти вала, якоря и планетарного редуктора, если таковой имеется. Проще говоря — к серьезной поломке стартера.

Еще одна распространенная причина повреждения устройства — попадание воды. Это может произойти как во время неаккуратной мойки подкапотного пространства машины, так и при пересечении водных преград. Чтобы минимизировать риски, стоит по возможности отказаться от езды по глубоким лужам, а заодно и от услуг неквалифицированных работников «автобань».