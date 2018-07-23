Почему опасно ездить в режиме «эко»

В борьбе за экономию топлива и снижение выбросов автопроизводители придумали «экологичный» режим движение машины. Он же cчитается самым экономным. Но никто из них не предупреждает автовладельцев, что это вредно для узлов и агрегатов.
Максим Строкер

Режим «эко» сейчас можно обнаружить практически у любой современной модели. Разве что совсем уж бюджетные из них лишены такого «счастья». Те из автовладельцев, которые клюют на экологическую пропаганду и ездят в эко-режиме, и не подозревают, что их копеечная экономия на топливе впоследствии может обернуться большими тратами на ремонт машины. Для начала разберемся, что обычно происходит при движении в режиме «эко». В нем бортовой компьютер принимается отчаянно минимизировать расход топлива. Для этого он старается держать обороты мотора где-то в районе холостых. АКП параллельно, как правило, включает как можно более высокую передачу.

Динамика машины падает катастрофически. Все маневры на дороге исполняются исключительно в режиме «медленно и печально». Но по нескольку грамм топлива за одну поездку все-таки экономится. Но при этом мотор, вынужденный работать почти на холостых, подвергается, как правило, повышенному износу. Тех, кто учится в автошколе ездить «на механике» инструкторы предостерегали от езды на низких оборотах фразами типа: «движок запорешь!»

Дело в том, что объем прокачки масла по системе двигателя обычно прямо пропорционален частоте оборотов мотора. То есть «на холостых» цилиндры получают в разы меньше смазки, чем даже на средних оборотах.

Если при этом его вынуждают тянуть полную нагрузку, то в ускоренном темпе изнашиваются практически все элементы цилиндро-поршневой группы, ведь моторное масло обеспечивает не только смазку трущихся поверхностей, но и охлаждение поршней и стенок камеры сгорания. Таким образом, экономия на топливе может привести в последствии к капремонту мотора.

Для автоматической КП «эко» тоже серьезное испытание. Как говорилось выше, в экологическом режиме «автомат» норовит включить передачу повыше в любой дорожной ситуации. Даже если вы двигаетесь в пробке или пробираетесь по заставленному машинами двору многоэтажки, он постоянно норовит «перепрыгнуть» с первой передачи на вторую, а то и на третью. А затем, разумеется, обратно вниз, поскольку разгоняться вы и не собирались. Учащенные переключения — повышенный износ соответствующих узлов «коробки».

Причем, особенно критичен в подобной ситуации «экорежим» для роботизированных КП. У них от этого в ускоренном порядке «летят» и приводы, и само сцепление.

Да и для безопасности на дороге вообще «эко» далеко не всегда полезен, хотя, на первый взгляд, и способствует «овощному» стилю движения, не предполагающему лихачеств. На неширокой трассе одна из стандартных ситуаций — обгон тихохода. В экорежиме машина разгоняется настолько вальяжно, что на опережение может просто не хватить времени. Неспешно-экономный набор скорости может быть прерван прилетевшей в лоб «встречкой».

двигатель, безопасность дорожного движения, ДВС, ремонт, мототехника, моторное масло
23 июля 2018
763