Почему опасно ездить в режиме «эко»

Режим «эко» сейчас можно обнаружить практически у любой современной модели. Разве что совсем уж бюджетные из них лишены такого «счастья». Те из автовладельцев, которые клюют на экологическую пропаганду и ездят в эко-режиме, и не подозревают, что их копеечная экономия на топливе впоследствии может обернуться большими тратами на ремонт машины. Для начала разберемся, что обычно происходит при движении в режиме «эко». В нем бортовой компьютер принимается отчаянно минимизировать расход топлива. Для этого он старается держать обороты мотора где-то в районе холостых. АКП параллельно, как правило, включает как можно более высокую передачу.

Динамика машины падает катастрофически. Все маневры на дороге исполняются исключительно в режиме «медленно и печально». Но по нескольку грамм топлива за одну поездку все-таки экономится. Но при этом мотор, вынужденный работать почти на холостых, подвергается, как правило, повышенному износу. Тех, кто учится в автошколе ездить «на механике» инструкторы предостерегали от езды на низких оборотах фразами типа: «движок запорешь!»

Дело в том, что объем прокачки масла по системе двигателя обычно прямо пропорционален частоте оборотов мотора. То есть «на холостых» цилиндры получают в разы меньше смазки, чем даже на средних оборотах.