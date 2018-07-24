5 признаков того, что вот-вот сдохнет АКБ

Приводить машину в чувства при умершей батарее — процесс далеко не самый сложный. Однако даже он требует времени, определенных знаний, реквизита в виде бустеров, зарядного устройства или проводов для «прикуривания», а в некоторых случаях и посторонней помощи. Так зачем же доводить АКБ до разрядки, если все эти хлопоты можно предотвратить?

Уровень: новичок

Почаще поглядывайте на приборную панель: постоянный индикатор, сигнализирующий о проблемах с аккумулятором или генератором (прямоугольник с красной рамкой и символами «-» и «+»), игнорировать не стоит. Хорошо, когда бортовой компьютер умеет определять заряд батареи в вольтах или процентах. Проверьте показатели: в идеале напряжение при выключенном двигателе должно быть не ниже 12,5 — 12,8 В (90—100%).

Обратите внимание на то, как автомобиль заводится. О проблемах с аккумулятором свидетельствует ленивое поведение стартера, который при повороте ключа крутит весьма неохотно, словно в замедленном режиме. Если двигатель запустился с трудом, то дайте ему поработать 20—30 минут — желательно на ходу при 2000—3000 оборотов. Этого вполне хватит, чтобы подпитать батарею.