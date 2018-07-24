5 признаков того, что вот-вот сдохнет АКБ

Фото: autosell24.eu
Одной из причин, по которой автомобиль может не заводиться, является банальная разрядка аккумулятора. А ведь даже самая далекая от техники блондинка или только что окончивший автошколу студент могут самостоятельно определить, что подкапотная батарея со дня на день прикажет долго жить. Каким образом — подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Приводить машину в чувства при умершей батарее — процесс далеко не самый сложный. Однако даже он требует времени, определенных знаний, реквизита в виде бустеров, зарядного устройства или проводов для «прикуривания», а в некоторых случаях и посторонней помощи. Так зачем же доводить АКБ до разрядки, если все эти хлопоты можно предотвратить?

Уровень: новичок

Почаще поглядывайте на приборную панель: постоянный индикатор, сигнализирующий о проблемах с аккумулятором или генератором (прямоугольник с красной рамкой и символами «-» и «+»), игнорировать не стоит. Хорошо, когда бортовой компьютер умеет определять заряд батареи в вольтах или процентах. Проверьте показатели: в идеале напряжение при выключенном двигателе должно быть не ниже 12,5 — 12,8 В (90—100%).

Обратите внимание на то, как автомобиль заводится. О проблемах с аккумулятором свидетельствует ленивое поведение стартера, который при повороте ключа крутит весьма неохотно, словно в замедленном режиме. Если двигатель запустился с трудом, то дайте ему поработать 20—30 минут — желательно на ходу при 2000—3000 оборотов. Этого вполне хватит, чтобы подпитать батарею.

Фото: www.autoracinglegends.com

Уровень: любитель

Степень заряда АКБ можно также определить, замерив плотность электролита — жидкости, которая находится в батарее. Правда, эксперты Carfix, к примеру, крайне не рекомендуют делать это самостоятельно, поскольку электролит в ходе теста может попасть на кожу, тем самым вызвав сильный ожог. Если же опасности вас не пугают, помните: плотность заряженного аккумулятора летом (при температуре +25 С) составляет 1,24 – 1,30 г/см3, а зимой (-20 С) — 1,28 – 1,30 г/см3.

Особы дотошные автовладельцы время от времени измеряют плотность электролита и в каждом из шести колодцев, дабы убедиться, что пластины батареи в полном порядке. Прекрасно, когда показатели везде примерно одинаковые (допустима разница в 0,02 г/см3). Если же они отклоняются от нормы, то это значит, что пластины начали разрушаться. Аккумуляторы с «осыпавшимися банками» — так это называется в простонародье — крайне ненадежны, они умирают даже от недолгого прослушивания музыки.

Уровень: профессионал

Еще один способ проверить состояние АКБ — определить величину пускового тока. Иначе говоря, максимальную силу тока, которую батарея способна выдать единовременно. В большинстве случаев низкий показатель указывает на разрушение или сульфатацию пластин аккумулятора. И самое печальное, что это не лечится — придется потратиться на новенькое устройство.

автосервис, ремонт, запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
24 июля 2018
638