5 поломок, когда категорически нельзя ехать своим ходом

Никто из водителей не застрахован от непредвиденной поломки на дороге. И если одни неисправности устраняются с помощью подручных средств прямо на месте, то другие требуют ремонта в автосервисах со специальным оборудованием и квалифицированными механиками. В каких ситуациях ни в коем случае не следует продолжать движение своим ходом?
Виктория Базылева

Не стоит экспериментировать и пытаться своими силами транспортировать в автосервис новую машину, которая буквально пару недель назад покинула шоу-рум. Да и вообще, с гарантийными автомобилями следует быть предельно осторожными: если в ходе эксплуатации возникают какие-либо нарекания к работе «железного коня», то лучше сразу звонить дилеру. Особенно, когда авто отказывается ехать дальше, остановившись прямо посреди дороги.

Сообщите о пренеприятнейшей ситуации консультанту, а дальше следуйте его указаниям. Он поджскажет, что можно сделать на месте и поможет с эвакуатором.

Насиловать подуставшие машины, уже давно «слетевшие» с гарантии, тоже ни к чему. Хотя некоторые горе-водители, как показывает практика, придерживаются иной точки зрения. Интересно, чем они руководствуются, заставляя ехать автомобиль, из под чьего капота валит черный дым. Пытаются таким образом сэкономить на «ненужной» эвакуации? Возможно. Только вот своими действиями они, как правило, доводят узлы и агрегаты до самоубийства.

Если различные стуки, скрипы и хрусты во время езды вызывают у вас опасения, то лучше не экспериментировать — вызывайте на подмогу специалистов. Да, придется потратиться, зато таким образом вы минимизируете риски навредить «любимой ласточке». Особенно, если речь идет о посторонних шумах-звуках в двигателе. С «сердцем» лучше не шутить, ибо в один не самый прекрасный момент оно может остановиться раз и навсегда.

Многие слишком легкомысленно относятся и к индикации на приборной панели. Красные значки, как известно, сигнализируют водителю об какой-либо неисправности — игнорировать их не стоит. Не желательно продолжать движение, если на экране высветился «ручник» при опущенном стояночном тормозе, «аккумулятор» (который еще и генератор), «подушка безопасности», восклицательный знак в красном треугольнике или «гаечный ключ».

Фото: urbanmonknutrition.com

Кстати сказать, индикатор, представляющий собой инструмент для закручивания болтов, бывает как желтым, так и красным. Желтый напоминает о скором ТО, а красный информирует о проблемах с трансмиссией (на авто с АКП). Как и случае с мотором, поломка коробки передач не сулит автовладельцу ничего хорошего. И потому при возникновении каких-либо трудностей с ней, лучше сразу вызывать эвакуатор. Даже если она «всего-навсего» перешла в аварийный режим — рекомендуют эксперты CarFix.

На проблемы с трансмиссией также указывают дополнительные лампочки на табло («АT» или «шестеренка»), блокировка селектора в положении «паркинг», а также скорость авто, ограниченная 30 км/ч. А причин, когда коробка отправляется в аварийный режим, может быть масса: низкий уровень масла, поломка шестерней, износ фрикционов, сбой блока управления и так далее. Согласитесь, звучит недешево.

Напомним также про неисправности, при которых самостоятельное движение запрещено Правилами дорожного движения. К ним относятся поломки тормозной системы, рулевого управления, фар и задних габаритных огней в темное время суток, а также стеклоочистителей со стороны водителя во время дождя или снега. И этот пункт внесен в ПДД не спроста — водитель, игнорирующий выше перечисленные проблемы, рискует не только своей жизнью, но и здоровьем окружающих.

автосервис, ремонт
26 июля 2018
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