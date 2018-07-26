5 поломок, когда категорически нельзя ехать своим ходом

Насиловать подуставшие машины, уже давно «слетевшие» с гарантии, тоже ни к чему. Хотя некоторые горе-водители, как показывает практика, придерживаются иной точки зрения. Интересно, чем они руководствуются, заставляя ехать автомобиль, из под чьего капота валит черный дым. Пытаются таким образом сэкономить на «ненужной» эвакуации? Возможно. Только вот своими действиями они, как правило, доводят узлы и агрегаты до самоубийства.

Если различные стуки, скрипы и хрусты во время езды вызывают у вас опасения, то лучше не экспериментировать — вызывайте на подмогу специалистов. Да, придется потратиться, зато таким образом вы минимизируете риски навредить «любимой ласточке». Особенно, если речь идет о посторонних шумах-звуках в двигателе. С «сердцем» лучше не шутить, ибо в один не самый прекрасный момент оно может остановиться раз и навсегда.

Многие слишком легкомысленно относятся и к индикации на приборной панели. Красные значки, как известно, сигнализируют водителю об какой-либо неисправности — игнорировать их не стоит. Не желательно продолжать движение, если на экране высветился «ручник» при опущенном стояночном тормозе, «аккумулятор» (который еще и генератор), «подушка безопасности», восклицательный знак в красном треугольнике или «гаечный ключ».