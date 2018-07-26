5 поломок, когда категорически нельзя ехать своим ходом

Кстати сказать, индикатор, представляющий собой инструмент для закручивания болтов, бывает как желтым, так и красным. Желтый напоминает о скором ТО, а красный информирует о проблемах с трансмиссией (на авто с АКП). Как и случае с мотором, поломка коробки передач не сулит автовладельцу ничего хорошего. И потому при возникновении каких-либо трудностей с ней, лучше сразу вызывать эвакуатор. Даже если она «всего-навсего» перешла в аварийный режим — рекомендуют эксперты CarFix.
На проблемы с трансмиссией также указывают дополнительные лампочки на табло («АT» или «шестеренка»), блокировка селектора в положении «паркинг», а также скорость авто, ограниченная 30 км/ч. А причин, когда коробка отправляется в аварийный режим, может быть масса: низкий уровень масла, поломка шестерней, износ фрикционов, сбой блока управления и так далее. Согласитесь, звучит недешево.
Напомним также про неисправности, при которых самостоятельное движение запрещено Правилами дорожного движения. К ним относятся поломки тормозной системы, рулевого управления, фар и задних габаритных огней в темное время суток, а также стеклоочистителей со стороны водителя во время дождя или снега. И этот пункт внесен в ПДД не спроста — водитель, игнорирующий выше перечисленные проблемы, рискует не только своей жизнью, но и здоровьем окружающих.