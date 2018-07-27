Почему летом обязательно нужно мыть радиатор

Мыть время от времени радиатор крайне необходимо, потому как его соты имеют неприятное свойство забиваться, снижая эффективность, а следовательно и повышая риски перегрева мотора. В отверстиях в процессе эксплуатации оседает дорожная пыль, антигололедные реагенты, насекомые, тополиный пух и прочая мелочь.

Но в самом ли деле нужно проводить эту процедуру каждые полгода, как рекомендуют дилеры? Ан нет, по мнению независимых экспертов, радиатор перестает справляться со своими обязанностями из-за налипшей грязи только лишь через пять-семь лет. Сроки зависят главным образом от условий, при которых эксплуатируют машину. Если авто возит своего хозяина преимущественно на небольшие расстояния по городу, соты можно промывать реже. При регулярных поездках по трассам — соответственно, чаще. Ясно одно — пренебрегать этой процедурой не стоит.

Инструкций по очистке радиатора в интернете сейчас видимо-невидимо, поэтому при желании, наличии рук и извилин в голове, помыть его самостоятельно труда не составит.

Перед автовладельцем встает логичный вопрос: кому доверить этот процесс — официальному дилеру, «серому» автосервису или еле говорящему по-русски сотруднику мойки на соседней улице. По возможности сомнительных «гаражных» мастеров лучше обходить стороной. Как и неумелых мойщиков, готовых за небольшие деньги привести в порядок все, что угодно.