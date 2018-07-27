Почему летом обязательно нужно мыть радиатор

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Летом сервисные консультанты активно «впаривают» своим клиентам такую услугу, как промывка радиатора двигателя. Но многие автовладельцы от нее отказываются, поскольку не видят смысла не только переплачивать официалам за лишнюю работу, но и чистить систему охлаждения вообще. Однако мало кто из них задумывается о плачевных последствиях, которые могут возникнуть из-за легкомысленного отношения к столь важному узлу.
Виктория Базылева

Мыть время от времени радиатор крайне необходимо, потому как его соты имеют неприятное свойство забиваться, снижая эффективность, а следовательно и повышая риски перегрева мотора. В отверстиях в процессе эксплуатации оседает дорожная пыль, антигололедные реагенты, насекомые, тополиный пух и прочая мелочь.

Но в самом ли деле нужно проводить эту процедуру каждые полгода, как рекомендуют дилеры? Ан нет, по мнению независимых экспертов, радиатор перестает справляться со своими обязанностями из-за налипшей грязи только лишь через пять-семь лет. Сроки зависят главным образом от условий, при которых эксплуатируют машину. Если авто возит своего хозяина преимущественно на небольшие расстояния по городу, соты можно промывать реже. При регулярных поездках по трассам — соответственно, чаще. Ясно одно — пренебрегать этой процедурой не стоит.

Инструкций по очистке радиатора в интернете сейчас видимо-невидимо, поэтому при желании, наличии рук и извилин в голове, помыть его самостоятельно труда не составит.

Перед автовладельцем встает логичный вопрос: кому доверить этот процесс — официальному дилеру, «серому» автосервису или еле говорящему по-русски сотруднику мойки на соседней улице. По возможности сомнительных «гаражных» мастеров лучше обходить стороной. Как и неумелых мойщиков, готовых за небольшие деньги привести в порядок все, что угодно.

Дело в том, что очистка сот радиатора у современного, напичканного электроникой автомобиля — процедура сложная, требующая соблюдения определенного алгоритма. Во-первых, далеко не все знают, что в моторном отсеке живет не один теплообменник, а несколько: помимо основного, есть еще охладители масла и автоматической коробки передач, которые также необходимо мыть, во избежание перегрева двигателя. Но добраться до них нелегко — путь лежит через демонтаж бампера, решетки и множества крепежей.

Во-вторых, чистить радиатор нужно предельно аккуратно. Струя воды под высоким давлением, направленная в подкапотное пространство, способна не только выбить грязь, но и деформировать соты, а заодно — что страшно и недешево — вывести из строя электрику. Кому вы будете предъявлять претензии, если после мойки в сервисе панель приборов превратится в красочную новогоднюю елку? А дорогостоящий ремонт кто оплатит?

Грамотные мастера снимают радиатор, либо тщательным образом защищают его при процедуре очистки.

Вот именно — кроме вас, никто. И потому при необходимости помыть соты радиатора лучше пользоваться услугами официальных сервисов. Конечно, далеко не факт, что ваша машина попадет в руки квалифицированного механика, избавившего от грязи не один теплообменник за свою карьеру. Но даже если что-то пойдет не так, вы всегда сможете пожаловаться и потребовать безвозмездного устранения неисправностей. Вряд ли автосалон станет с вами препираться и уклоняться от ответственности — уж очень «белые» дилеры дорожат своей репутацией и статусом.

двигатель, дилеры, ДВС, автосервис, ремонт
27 июля 2018
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