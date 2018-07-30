Как наказать дилера за долгий ремонт автомобиля

Крайне неприятно, когда автомобиль выходит из строя. Особенно, если речь идет о гарантийной машине, вставшей на прикол вследствие заводской недоработки. И хотя официальные дилеры, пусть и неохотно, но все же устраняют неисправности, возникшие по вине изготовителя, работники сервиса порой не укладываются в сроки, регламентированные российским законодательством. Так что же теперь: потребители должны смиренно ждать, когда наконец их «ласточку» приведут в чувства? Отнюдь.

К сожалению…

Спорить с сотрудниками дилерских центров — мастерами-консультантами, руководителями сервиса, работниками отдела контроля качества и прочими — занятие малоприятное. Люди, занимающие эти позиции, как правило, понемногу смыслят и в автомобилестроении, и в психологии, и в юриспруденции: они регулярно проходят различные тренинги, где их учат грамотно «отшивать» клиентов. В общем, доказать им свою правоту крайне непросто.

Однако добиться желаемого результата все же можно. Для начала раз и навсегда забудьте такую фразу как «я у вас купил, вы мне должны» — она действует на официалов подобно пресловутой красной тряпке на быка. Изучите закон «О защите прав потребителей» и оперируйте им. В частности, если гарантийный ремонт вашего автомобиля сильно затянулся, напомните нарушителям о пункте 1 статьи 20, в которой говорится, что «срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать 45 дней».