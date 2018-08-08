От «отбойника» до «керамики»: как защитить кузов машины от сколов на трассе

В качестве популярного, но малоэффективного средства защиты от повреждений краски камнями часто используется пластиковый «отбойник» на капоте. Реально он защищает от сколов разве что переднюю кромку капота. Все части кузова ниже и выше его камни могут бомбардировать беспрепятственно. Как, кстати, и борта машины, которые страдают от ударов щебня, летящего из-под колес встречного транспорта.

В провинции до сих пор встречаются любители спасения своего авто от летящих навстречу каменных неприятностей. Эти люди используют разнообразные чехлы на капот своего транспортного средства. 100-процентная эффективность такого рода приспособлений никем не доказана. Однако известно, что на высоких скоростях чехол надувается потоком встречного воздуха и начинает трепыхаться и хлопать на ходу — оставляя царапины на защищаемом ЛКП. Так что не советуем, как говорится.

Можно еще вспомнить достаточно экзотические виды защиты — типа малярного скотча, которым следует обклеить авто в несколько слоев. Защитить от сколов это решение, возможно, сможет. Но как долго подобное «покрытие» продержится на скоростях свыше 100 км/ч? И как будет выглядеть машина, обмотанная лентами…

Пожалуй, оптимальным по сочетанию цена/качество вариантом защиты кузова от сколов на время однократного броска в отпуск можно считать обработку передней части и боков корпуса авто так называемым антигравийным «жидким чехлом».