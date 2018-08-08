От «отбойника» до «керамики»: как защитить кузов машины от сколов на трассе

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Редкий автовладелец не переживает по поводу появления новых сколов на кузове своей машины. На трассе «словить» камень можно в любой момент. Поэтому материал портала «АвтоВзгляд» будет полезен каждому, отправляющемуся в дальнюю поездку. Тем более, что лето — сезон тотальных дорожных ремонтов — еще далеко до своего заката.
Максим Строкер

В качестве популярного, но малоэффективного средства защиты от повреждений краски камнями часто используется пластиковый «отбойник» на капоте. Реально он защищает от сколов разве что переднюю кромку капота. Все части кузова ниже и выше его камни могут бомбардировать беспрепятственно. Как, кстати, и борта машины, которые страдают от ударов щебня, летящего из-под колес встречного транспорта.

В провинции до сих пор встречаются любители спасения своего авто от летящих навстречу каменных неприятностей. Эти люди используют разнообразные чехлы на капот своего транспортного средства. 100-процентная эффективность такого рода приспособлений никем не доказана. Однако известно, что на высоких скоростях чехол надувается потоком встречного воздуха и начинает трепыхаться и хлопать на ходу — оставляя царапины на защищаемом ЛКП. Так что не советуем, как говорится.

Можно еще вспомнить достаточно экзотические виды защиты — типа малярного скотча, которым следует обклеить авто в несколько слоев. Защитить от сколов это решение, возможно, сможет. Но как долго подобное «покрытие» продержится на скоростях свыше 100 км/ч? И как будет выглядеть машина, обмотанная лентами…

Пожалуй, оптимальным по сочетанию цена/качество вариантом защиты кузова от сколов на время однократного броска в отпуск можно считать обработку передней части и боков корпуса авто так называемым антигравийным «жидким чехлом».

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Гораздо дешевле приобретать его в банках — для нанесения кистью, а не в аэрозольной упаковке. В этом случае 1000 рублей хватит с избытком, чтобы намазать им и «морду», и бока машины. Высыхая, покрытие создает на поверхности кузова авто резиноподобную пленку, достаточно эффективно противостоящую ударам камней. Убрать ее можно в любой момент — струей воды под давлением на автомойке.

Заметно более дорогое удовольствие — обклейка машины антигравийной полиуретановой пленкой. Она выдерживает не только камни, но и неоднократную мойку. А потом начинает облезать неэстетичными космами. Но ради одной поездки к морю можно, в принципе, «разориться» на 5000—8000 рублей и покрыть такой защитой перед и бока машины.

Ну, и самый радикальный способ — обработать кузов так называемым «жидким стеклом» или «керамикой». В этом случае на лакокрасочное покрытие наносится жидкий состав, который при застывании образует прозрачное стеклоподобное покрытие. Держится оно от 1-го до 3-х лет. И стоит такое мероприятие 20 000—40 000 рублей — в зависимости от вида наносимой защиты и финальной толщины ее слоя.

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8 августа 2018
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