Какие слова, сказанные в автосервисе, могут разорить автовладельца

Автосервисов — официальных, «серых», гаражных — становится в России с каждым годом все больше. А вместе с тем активно растет и число коварных работников, обдирающих автовладельцев как липку. Естественно, что у сервисменов есть свои ориентиры, по которым они определяют, можно ли клиенту выкатить огромный счет за ненужные операции или, от греха подальше, лучше с ним не связываться. К таковым относятся и невинные, на первый взгляд, фразочки, слетающие с губ гостей СТО.
«Я купил у вас машину — вы мне обязаны»
Нередко случается, что даже совсем новые и очень дорогие автомобили выходят из строя. В таких ситуациях подавляющее большинство автовладельцев закатывает на глазах сотрудников и посетителей дилерского центра громкий скандал, в кульминации которого обязательно звучит фраза: «Я у вас купил, и теперь вы мне обязаны». Увы, но никто никому ничего не обязан. Так что забудьте эти слова, если не хотите дальнейших проблем с машиной и, как следствие, непредвиденных затрат.