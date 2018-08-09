Какие слова, сказанные в автосервисе, могут разорить автовладельца

«Я ничего в этом не понимаю»

Признаваясь в своей некомпетентности, вы сами развязываете руки сотрудникам СТО. Как только они осознают, что перед ними «чайник», заказ-наряд со скоростью гиперкара Bugatti Chiron начинает наполняться недешевыми работами, без которых вполне можно было бы обойтись. Но если продемонстрировать свои глубокие знания ввиду их отсутствия возможности нет, то дайте приемщику понять, что ремонт авто удаленно контролирует человек, разбирающийся в технике не хуже Ивана Кулибина.

«Машина принадлежит компании, я всего лишь водитель»

Сервисный консультант, к которому вас определила милая девушка-оператор, наверняка умеет читать. И он отчетливо видит, что в свидетельстве о регистрации ТС в графе «собственник» указано наименование юридического лица. А подчеркивая свою незаинтересованность фразой, схожей с «машина не моя, делайте с ней, что хотите», вы, опять же, даете «добро» на беспредел: взвинченные нормо/часы, дополнительные позиции в счете и некачественный ремонт. Ваш начальник такой подход не оценит!

«Я прочитал в интернете»

Не стоит пересказывать мастерам-консультантам всю «полезную» информацию, которую вы отыскали на просторах Сети. Сервисмены и без того прекрасно знают свое дело, а диванные эксперты, кроме раздражения и сочувствия, никаких других эмоций у них не вызывают. Однако это вовсе не значит, что нужно отвечать на вопросы только лишь, когда спрашивают. Хочется что-то уточнить, поделиться какими-то догадками — пожалуйста! Только не раскрывайте свои недостоверные источники.