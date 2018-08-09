Какие слова, сказанные в автосервисе, могут разорить автовладельца

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Время от времени все автомобили — как совсем новые, так и сильно подержанные — просятся в автосервис, вынуждая своих хозяев вести беседы с консультантами или механиками СТО. Чтобы защититься от возможного развода на деньги, автовладельцам необходимо знать несколько опасных фраз, которые ни в коем случае нельзя произносить при общении с сервисменами. Каких именно, подскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Автосервисов — официальных, «серых», гаражных — становится в России с каждым годом все больше. А вместе с тем активно растет и число коварных работников, обдирающих автовладельцев как липку. Естественно, что у сервисменов есть свои ориентиры, по которым они определяют, можно ли клиенту выкатить огромный счет за ненужные операции или, от греха подальше, лучше с ним не связываться. К таковым относятся и невинные, на первый взгляд, фразочки, слетающие с губ гостей СТО.

«Я купил у вас машину — вы мне обязаны»

Нередко случается, что даже совсем новые и очень дорогие автомобили выходят из строя. В таких ситуациях подавляющее большинство автовладельцев закатывает на глазах сотрудников и посетителей дилерского центра громкий скандал, в кульминации которого обязательно звучит фраза: «Я у вас купил, и теперь вы мне обязаны». Увы, но никто никому ничего не обязан. Так что забудьте эти слова, если не хотите дальнейших проблем с машиной и, как следствие, непредвиденных затрат.

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«Я ничего в этом не понимаю»

Признаваясь в своей некомпетентности, вы сами развязываете руки сотрудникам СТО. Как только они осознают, что перед ними «чайник», заказ-наряд со скоростью гиперкара Bugatti Chiron начинает наполняться недешевыми работами, без которых вполне можно было бы обойтись. Но если продемонстрировать свои глубокие знания ввиду их отсутствия возможности нет, то дайте приемщику понять, что ремонт авто удаленно контролирует человек, разбирающийся в технике не хуже Ивана Кулибина.

«Машина принадлежит компании, я всего лишь водитель»

Сервисный консультант, к которому вас определила милая девушка-оператор, наверняка умеет читать. И он отчетливо видит, что в свидетельстве о регистрации ТС в графе «собственник» указано наименование юридического лица. А подчеркивая свою незаинтересованность фразой, схожей с «машина не моя, делайте с ней, что хотите», вы, опять же, даете «добро» на беспредел: взвинченные нормо/часы, дополнительные позиции в счете и некачественный ремонт. Ваш начальник такой подход не оценит!

«Я прочитал в интернете»

Не стоит пересказывать мастерам-консультантам всю «полезную» информацию, которую вы отыскали на просторах Сети. Сервисмены и без того прекрасно знают свое дело, а диванные эксперты, кроме раздражения и сочувствия, никаких других эмоций у них не вызывают. Однако это вовсе не значит, что нужно отвечать на вопросы только лишь, когда спрашивают. Хочется что-то уточнить, поделиться какими-то догадками — пожалуйста! Только не раскрывайте свои недостоверные источники.

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«Да там все в порядке, лучше замените вот эту деталь»

Повторимся: механики и без вас знают, что им нужно делать. Конечно, это немного странно, когда на вашу просьбу заменить лампочку ближнего света мастер приступает к диагностике подвески. Но если вы обратились к нему с таинственной неисправностью, выявить которую крайне непросто, то не лезьте под руку с советами. Автомобиль — технически сложное устройство, состоящее из множества систем, узлов и агрегатов. Неудивительно, что некоторые манипуляции кажутся простому обывателю нелогичными.

«Я там сам кое-что подрегулировал»

Глупо признаваться в причастности к преступлению, если автомобиль на гарантии. Дилеры прицепятся к этой фразочке, и все — пиши пропало, готовь несколько десятков тысяч рублей на сложный и длительный ремонт. Да даже когда машина уже старая, да даже в гараже у дяди Васи, зачем произносить что-то подобное? Ну подкрутил, и подкрутил. Механик, вероятнее всего, сам догадается о вмешательстве из вне.

«А вот сотрудники другого автосервиса сказали, что…»

«Так чего же вы тогда к нам приехали, а не к ним?» — думается сервисменам, когда клиент ссылается на их коллег или конкурентов. А в самом деле, почему вы не обратились туда, где вас проконсультировали? Ах, там подозрительные мастера, кусачие цены, неудобное месторасположение и невкусный кофе? Предположим. Но раз уж вы выбрали себе другой «монастырь», будьте любезны, оставьте устав дома. Иначе рискуете обидеть консультанта и заплатить за ремонт чуть больше, чем положено.

дилеры, автосервис, ремонт
9 августа 2018
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