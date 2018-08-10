Можно ли залить в бензиновый мотор масло для дизеля

Для ответа на этот вопрос, следует определиться с особенностями работы масла в дизельном и бензиновом моторах. У дизелей основные специфические проблемы следующие: относительно высокая загрязненность топлива, большой объем окислов, образующихся в процессе его сгорания, и регулярный прорыв газов в поддон картера.

В связи с этим смазка такого мотора должна обеспечить усиленную промывку кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы и быть устойчивой к окислению. Для этого, в частности, в дизельных моторных маслах содержится повышенное количество щелочных, связывающих и моющих присадок.

У бензиновых агрегатов компрессия в камере сгорания значительно ниже, чем у дизельных. Топливо тут горит быстрее и сгорает почти полностью, из-за чего объем побочных продуктов меньше. Рабочие обороты «бензинки», как правило, значительно выше, чем у дизеля. С учетом вышеизложенного, масла для дизельного и бензинового агрегатов различаются по способности смазывать на больших оборотах и доле моющих и щелочных присадок.

Поэтому в первом приближении вполне допускается заливка «дизельной» смазки в бензиновый мотор. Но только не той, которая предназначена для грузовиков. Она, как правило, и для легковых дизельных двигателей не подходит, а уж для бензиновых — и вовсе.