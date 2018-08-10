Можно ли залить в бензиновый мотор масло для дизеля

pokrovskiservis.ru
Теоретически, для каждого типа мотора предназначено свое масло. Но раз дизельный двигатель работает в более жестких условиях чем бензиновый, то и «дизельное» масло должно быть лучше и подходить для «бензинки»? Так ли это на самом деле и можно ли произвести такую замену, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Для ответа на этот вопрос, следует определиться с особенностями работы масла в дизельном и бензиновом моторах. У дизелей основные специфические проблемы следующие: относительно высокая загрязненность топлива, большой объем окислов, образующихся в процессе его сгорания, и регулярный прорыв газов в поддон картера.

В связи с этим смазка такого мотора должна обеспечить усиленную промывку кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы и быть устойчивой к окислению. Для этого, в частности, в дизельных моторных маслах содержится повышенное количество щелочных, связывающих и моющих присадок.

У бензиновых агрегатов компрессия в камере сгорания значительно ниже, чем у дизельных. Топливо тут горит быстрее и сгорает почти полностью, из-за чего объем побочных продуктов меньше. Рабочие обороты «бензинки», как правило, значительно выше, чем у дизеля. С учетом вышеизложенного, масла для дизельного и бензинового агрегатов различаются по способности смазывать на больших оборотах и доле моющих и щелочных присадок.

Поэтому в первом приближении вполне допускается заливка «дизельной» смазки в бензиновый мотор. Но только не той, которая предназначена для грузовиков. Она, как правило, и для легковых дизельных двигателей не подходит, а уж для бензиновых — и вовсе.

rem-kar.ru

Дело в том, что в больших дизелях грузовых машин образуется ну очень много окислов и сажи. Они работают на небольших оборотах и с увеличенными интервалами замены. Из-за этого в «грузовое» масло вводят повышенное количество щелочи и не кладут туда присадок, позволяющих маслу нормально функционировать на высоких оборотах. Чтобы соответствовать тяжелым условиям, в «грузовом» масле присутствует очень много агрессивных компонентов, удерживающих золу и нагар от отложения на частях двигателя.

Возвращаясь к легковым делам скажем, что если мотор бензиновой машины в порядке и теряет не более одного литра масла в промежутке времени между заменами, использовать в нем «дизельную» смазку вполне возможно. Только при эксплуатации следует помнить, что она не рассчитана на высокие обороты, то есть не надо раскручивать движок выше 4500 об/мин. Рекомендуется менять «дизельное» масло по «дизельному» графику — примерно вдвое чаще, чем при использовании штатного «бензинового».

При этом можно быть уверенным, что хорошее «дизельное» масло в любом случае менее вредно для бензинового двигателя, нежели плохое «бензиновое».

бензин, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, дизельное топливо, моторное масло
10 августа 2018
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