Как избежать серьезных травм при ДТП

Хотя количество аварий на дорогах нашей необъятной Родины, согласно статистике ГИБДД, постепенно снижается, вопрос безопасности по-прежнему стоит очень остро. И не спроста власти регулярно проводят социальные кампании, взывающие к отвественности автовладельцев — многое в самом деле зависит от действий рулевых.

За сохранность водителя и пассажиров, находящихся в машине, отвечают не только различные электронные системы, эирбеги и ремни, но и подголовники, о которых многие автовладельцы почему-то забывают. Они адаптируют под себя настройки кресла, регулируют рулевое колесо по высоте и по вылету, настраивают салонное и боковые зеркала… А «подушками» пренебрегают, подвергая тем самым шейный отдел своего позвоночника огромной опасности.

Подголовник как защитное средство, встроенное в верхнюю часть сидения, изобрел австрийский конструктор Бела Барени в конце шестидесятых годов прошлого столетия. Многочисленные исследования подтвердили, что это устройство минимизирует вероятность хлыстовой травмы — повреждения шеи вследствие резкого сгибания-разгибания — при дорожных авариях, когда удар приходится в заднюю часть транспортного средства. А таковые случаются довольно часто.