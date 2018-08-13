Как избежать серьезных травм при ДТП

Фото: Московский Комсомолец
Увы, но мало кто из современных водителей уделяет должное внимание настройке подголовников. А ведь это изделие создано отнюдь не для красоты — в первую очередь оно призвано оберегать позвоночники седоков в момент аварии, от которой никто не застрахован. Как отрегулировать подголовники правильно, чтобы минимизировать риски получить тяжелую травму при ДТП, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Хотя количество аварий на дорогах нашей необъятной Родины, согласно статистике ГИБДД, постепенно снижается, вопрос безопасности по-прежнему стоит очень остро. И не спроста власти регулярно проводят социальные кампании, взывающие к отвественности автовладельцев — многое в самом деле зависит от действий рулевых.

За сохранность водителя и пассажиров, находящихся в машине, отвечают не только различные электронные системы, эирбеги и ремни, но и подголовники, о которых многие автовладельцы почему-то забывают. Они адаптируют под себя настройки кресла, регулируют рулевое колесо по высоте и по вылету, настраивают салонное и боковые зеркала… А «подушками» пренебрегают, подвергая тем самым шейный отдел своего позвоночника огромной опасности.

Подголовник как защитное средство, встроенное в верхнюю часть сидения, изобрел австрийский конструктор Бела Барени в конце шестидесятых годов прошлого столетия. Многочисленные исследования подтвердили, что это устройство минимизирует вероятность хлыстовой травмы — повреждения шеи вследствие резкого сгибания-разгибания — при дорожных авариях, когда удар приходится в заднюю часть транспортного средства. А таковые случаются довольно часто.

Фото: www.yourmechanic.com

Подголовники могут быть как продолжением спинки сидения, так и отдельной регулируемой подушкой. И если первые, главным образом, встречаются в спортивных машинах, то последние получили широкое распространение именно на массовых автомобилях. Кроме того, подголовники делятся на неподвижные и активные. Они, как можно догадаться из названия, различаются по принципу работы.

Активными подголовниками оснащаются в основном дорогие авто, но нередко эта опция предлагается и за дополнительную плату тем, кто присматривается к машине попроще. Как же они действуют? При ударе, пришедшемся на заднюю часть транспортного средства, тело водителя по инерции летит сначала вперед, а затем резко назад, подвергая огромной нагрузке шейный отдел позвоночника. Активная «подушка», в отличие от неподвижной, в момент столкновения «выстреливает» в голову, подхватывая и удерживая ее в безопасном положении.

Подголовники — и неподвижный, и активный — требуют предельно точной регулировки, дабы их эффективность при ДТП была максимальной. Автопроизводители рекомендуют настраивать «подушки» таким образом, чтобы уши седока находились на одном уровне с серединой изделия. Впрочем, можно ориентироваться и по макушке, которая не должна торчать из-за подголовника. Далеко не последнюю роль играет также расстояние между затылком и изделием: безопасная дистанция составляет не менее четырех, но не более девяти сантиметров.

вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП
13 августа 2018
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