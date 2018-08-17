Что делать, если во время ремонта в автосервисе повредили машину

Фото: www.aroundmykitchentable.co.uk
Нередко случается, что забирая свою «ласточку» из ремонтной мастерской, автовладельцы находят новые вмятины, царапины, сколы и прочие повреждения. Как правило, в подобных ситуациях сотрудники автосервисов не вступают в перепалки со своими клиентами, а решают проблему мирно и оперативно. Но что делать, если мастера ни в какую не признают свою вину? Как добиться справедливости, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Случаи, когда автомобили получают боевые ранения в процессе ремонта — слесарного или кузовного — происходят сплошь и рядом. Машину может повредить безответственный перегонщик, доставляющий ее с приемки в цех, криворукий механик или торопливый менеджер, который не привык смотреть по сторонам, выезжая с парковки. Но какое дело до обстоятельств клиенту: нанесли ущерб — будьте любезны, устраните дефект.

Дабы избавить себя от дальнейших хлопот — споров с руководителем сервиса, переговорами с адвокатом и выступлений в суде — возьмите за правило всегда осматривать машину на СТО. Прогуляйтесь вместе с консультантом на улицу, присмотритесь к уже имеющимся на кузове недочетам. Проследите, чтобы информация, занесенная в акт приема-передачи мастером, полностью соответствовала действительности.

Фото: www.mikaauto.fr

Когда автомобиль на СТО получает «травму», дальнейшая история развивается по одному из трех сценариев. В большинстве случае консультанты незамедлительно связываются с клиентом и каются в содеянном, обещая покрыть все расходы. Как правило, так поступают официальные дилеры и крупные техцентры, трясущиеся над своей репутацией. А вот трусливые и плутоватые работники более мелких конторок идут другим путем — под шумок «зализывают» все косяки, и ведут себя с автовладельцем как ни в чем не бывало.

Сценариев, как мы сказали, может быть три, и последний — наиболее болезненный для потребителя. В нем не прописаны никакие предварительные звонки, предупреждения, тайные ремонты — только бессовестная ложь и отказ от своих обязательств. Вы указываете наглому сервисмену на трещину лобового стекла, которой «стопудово не было», а он, глядя вам прямо в глаза, утверждает обратное. Погодите хватать его за шею. У вас ведь есть на руках копия акта приема-передачи?

Фото: www.cbtnews.com

По идее, дубликат акта всегда выдается клиентам взамен на машину. Однако как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из дилерских центров, порой консультанты вручают не разбирающимся в тонкостях водителям экземпляр предварительного заказ-наряда. В этом документе указываются сведения о собственнике и его представителе (если таковой имеется), данные транспортного средства, перечень согласованных работ и ориентировочный ценник. В общем — все, кроме обнаруженных на этапе приемки дефектов авто.

Если подписанного обеими сторонами акта со схематичным изображением машины и крестиками в местах повреждений у вас нет, то доказать вину автомастерской практически невозможно. В случае же, когда бумага имеется, покажите ее сначала консультанту, а затем — если потребуется — начальству. Вероятнее всего, техцентр не станет с вами препираться, поскольку отрицать свою вину, когда тебе тычут в лицо доказательством, крайне глупо и затратно.

При наихудшем раскладе вам откажут даже с актом — необъяснимо, но иногда случается. В такой ситуации следует оставить подбитое авто дилеру, не подписывая никаких бумаг, а также, ссылаясь на ст. 29 закона «О защите прав потребителей», составить претензию на имя руководителя компании с требованиям безвозмездного устранения дефектов. Пока горе-бизнесмены будут рассматривать ваше заявление, подыщите впрок хорошего адвоката. Юристы в крупных автосервисах, как показывает практика, не промах: бодаться с ними — задачка не из простых.

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17 августа 2018
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