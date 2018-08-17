Что делать, если во время ремонта в автосервисе повредили машину

Случаи, когда автомобили получают боевые ранения в процессе ремонта — слесарного или кузовного — происходят сплошь и рядом. Машину может повредить безответственный перегонщик, доставляющий ее с приемки в цех, криворукий механик или торопливый менеджер, который не привык смотреть по сторонам, выезжая с парковки. Но какое дело до обстоятельств клиенту: нанесли ущерб — будьте любезны, устраните дефект.
Дабы избавить себя от дальнейших хлопот — споров с руководителем сервиса, переговорами с адвокатом и выступлений в суде — возьмите за правило всегда осматривать машину на СТО. Прогуляйтесь вместе с консультантом на улицу, присмотритесь к уже имеющимся на кузове недочетам. Проследите, чтобы информация, занесенная в акт приема-передачи мастером, полностью соответствовала действительности.