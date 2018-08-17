Что делать, если во время ремонта в автосервисе повредили машину

По идее, дубликат акта всегда выдается клиентам взамен на машину. Однако как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из дилерских центров, порой консультанты вручают не разбирающимся в тонкостях водителям экземпляр предварительного заказ-наряда. В этом документе указываются сведения о собственнике и его представителе (если таковой имеется), данные транспортного средства, перечень согласованных работ и ориентировочный ценник. В общем — все, кроме обнаруженных на этапе приемки дефектов авто.

Если подписанного обеими сторонами акта со схематичным изображением машины и крестиками в местах повреждений у вас нет, то доказать вину автомастерской практически невозможно. В случае же, когда бумага имеется, покажите ее сначала консультанту, а затем — если потребуется — начальству. Вероятнее всего, техцентр не станет с вами препираться, поскольку отрицать свою вину, когда тебе тычут в лицо доказательством, крайне глупо и затратно.

При наихудшем раскладе вам откажут даже с актом — необъяснимо, но иногда случается. В такой ситуации следует оставить подбитое авто дилеру, не подписывая никаких бумаг, а также, ссылаясь на ст. 29 закона «О защите прав потребителей», составить претензию на имя руководителя компании с требованиям безвозмездного устранения дефектов. Пока горе-бизнесмены будут рассматривать ваше заявление, подыщите впрок хорошего адвоката. Юристы в крупных автосервисах, как показывает практика, не промах: бодаться с ними — задачка не из простых.