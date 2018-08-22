Почему седан намного лучше хетчбэка

Спор между любителями седанов и фанатов хетчбэков вечен как противоречия между свифтовскими «остроконечниками» с «тупоконечниками». Попробуем взвесить их «за» и «против».
Максим Строкер

Не смотря на длящуюся уже многие годы мощную экспансию на рынки хетчбэков, машины в кузове седан продолжают пользоваться огромным спросом у покупателей. Мы выяснили, почему это происходит. Начнем с того, что кузов седан считается более представительным и, так сказать, более «серьезным» в глазах многих.

Причем, касается это отнюдь не только представителей старшей возрастной группы автовладельцев, ценящих в машине консерватизм облика и ее практичность. Масса молодых-успешных «менеджеров среднего звена» стремятся продемонстрировать окружающим свой очень высокий социальный статус и успехи на карьерной лестнице именно покупкой основательного седана, а не легкомысленного хетчбэка.

Более осязаемым преимуществом седанов можно смело назвать больший, по сравнению с аналогичного класса «хетчами», объем багажного отделения. Особенно ярким примером такого рода может стать сравнение седана и хетчбэка Ford Focus. Багажник седана этой модели почти в полтора раза объемнее, чем у хетчбэка.

Следующая претензия любителей седанов к «хетчам» заключается в том, что багажное отделение у машин последнего типа никак не отделено от салона. Это приводит к тому, что в случае перевозки пахучего груза в салоне хетчбэка будет вонять. В такой машине будет более шумно, чем в седане, поскольку звукоизоляция багажного отсека практически у любой модели хуже, чем у остального салона. И шум из багажника «хетча» беспрепятственно проникает в уши пассажиров и водителя.

В холодное время года при открытой крышке багажника седана теплый воздух остается в салоне. При погрузке-разгрузке хетчбэка полного вымораживания машины не избежать. И вообще, в силу того, что внутренний объем салона хетчбэка гораздо больше чем у седана, он медленнее прогревается зимой. Поскольку автомобильной «печке» приходится греть еще и воздух в багажнике. А при выключенном моторе в морозы салон «хетча» остывает быстрее — из-за большей общей поверхности.

Еще один плюс, который владельцы седанов ценят в своих авто — заднее стекло, которое не заляпывается дорожной грязью во время движения. Не даром пятая дверь любого хетчбэка в обязательном порядке оснащается очистителем стекла, а в седанах такое техническое решение — из области автомобильных диковинок.

Одно из главных в недавнем прошлом преимуществ, называемых любителями хетчбэков, было большее удобство парковки и маневрирования задним ходом. Мол, багажник седана мешает водителям, недостаточно хорошо чувствующим габариты своего авто, сдавать задом к препятствию. На данный момент, когда если не камеры заднего вида, то уж парктроники ставят практически обязательны даже для самых бюджетных моделей любых типов, говорить всерьез об этом «преимуществе» хетчбэка над седаном, по меньшей мере, бессмысленно.

парковка, седан, кроссоверы
22 августа 2018
705