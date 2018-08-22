Почему седан намного лучше хетчбэка

Не смотря на длящуюся уже многие годы мощную экспансию на рынки хетчбэков, машины в кузове седан продолжают пользоваться огромным спросом у покупателей. Мы выяснили, почему это происходит. Начнем с того, что кузов седан считается более представительным и, так сказать, более «серьезным» в глазах многих.

Причем, касается это отнюдь не только представителей старшей возрастной группы автовладельцев, ценящих в машине консерватизм облика и ее практичность. Масса молодых-успешных «менеджеров среднего звена» стремятся продемонстрировать окружающим свой очень высокий социальный статус и успехи на карьерной лестнице именно покупкой основательного седана, а не легкомысленного хетчбэка.

Более осязаемым преимуществом седанов можно смело назвать больший, по сравнению с аналогичного класса «хетчами», объем багажного отделения. Особенно ярким примером такого рода может стать сравнение седана и хетчбэка Ford Focus. Багажник седана этой модели почти в полтора раза объемнее, чем у хетчбэка.

Следующая претензия любителей седанов к «хетчам» заключается в том, что багажное отделение у машин последнего типа никак не отделено от салона. Это приводит к тому, что в случае перевозки пахучего груза в салоне хетчбэка будет вонять. В такой машине будет более шумно, чем в седане, поскольку звукоизоляция багажного отсека практически у любой модели хуже, чем у остального салона. И шум из багажника «хетча» беспрепятственно проникает в уши пассажиров и водителя.