Как сделать, чтобы машина с АКП перестала «жрать» топливо

До последнего времени поголовно все автоматические «коробки» существенно повышали расход топлива машины по сравнению, например, с «механикой» в трансмиссии. Поэтому водителям пришлось волей-неволей вырабатывать приемы вождения, снижающие потребление бензина или дизельного горючего машиной с «автоматом»
Максим Строкер

Широкое распространение в последнее время автоматических трансмиссий с многодисковым сцеплением отчасти сняло остроту проблемы «бензожора». Да и конструкции классических гидротрансформаторных АКП шагнули далеко вперед по пути снижения внутренних энергопотерь. Однако большинство современных авто все еще ездят на не особо продвинутых «автоматах», в связи с чем перед их владельцам и по сию пору стоит проблема достаточно высокого потребления машиной топлива.

На самом деле, снизить его величину процентов на 10—15, а то и намного больше, вполне реально даже без постановки свого транспортного средства на прикол. Во первых словах вспомним, что у ряда современных легковушек в электронных настройках бортовой электроники имеется возможность выбора стиля езды. Как правило это что-то вроде «спорт», «нормальный» и «экологичный» — с некоторыми различиями в зависимости от марки и модели, но суть от этого не меняется. Сразу скажем, что перевод машины в режим «эко» сразу же даст некоторую экономию на горючем. Правда, авто при этом превратится в форменного «ленивца». Но чего не сделаешь ради экономии, не правда ли?

Когда же ничего подобного в техническом арсенале железного коника не предусмотрено, водителю приходится, по сути, изображать «режим эко» собственными силами. Это означает, что стрелка тахометра ни при каких условиях не должна подниматься выше 2000 об/мин. Даже при старте со светофора, даже при обгонах — не должна и все тут!

И пусть коллеги по потоку оббибикаются и захлебнутся слюной в бешенстве от вашего, мягко говоря, неторопливого стиля — свой кошелек ближе к телу! Кроме того, как и на любой машине в режиме экономии топлива, следует стараться держать такой ритм движения от светофора к светофору, чтобы как можно чаще попадать на зеленый сигнал: чем меньше торможений, тем меньше разгонов и связанных с ними дополнительных затрат горючего.

Но даже на прямой, в отсутствии помех и светофоров дороге, не следует забывать об экономии. В таком режиме не стоит непрерывно жать на педаль газа, поддерживая постоянную скорость. Существует прием, когда мы ведем машину своего рода импульсами: чуть нажал на газ — отпустил, дав авто проехать какое-то время практически накатом, опять нажал-отпустил педаль, и опять… И так постоянно.

На трассе держим самую экономную скорость около 80—90 км/ч (или даже ниже!) с таким прицелом, чтобы обороты мотора не выходили из диапазона 1000—1500 об/мин. Для исполнения подобного трюка очень полезно, когда АКП имеет режим ручного переключения ступеней.

Применяя перечисленные приемы, можно сэкономить до 20—25% топлива по сравнению со среднестатистической манерой городской езды.

бензин, автосервис, ремонт, дизельное топливо
24 августа 2018
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