Как сделать, чтобы машина с АКП перестала «жрать» топливо

Широкое распространение в последнее время автоматических трансмиссий с многодисковым сцеплением отчасти сняло остроту проблемы «бензожора». Да и конструкции классических гидротрансформаторных АКП шагнули далеко вперед по пути снижения внутренних энергопотерь. Однако большинство современных авто все еще ездят на не особо продвинутых «автоматах», в связи с чем перед их владельцам и по сию пору стоит проблема достаточно высокого потребления машиной топлива.

На самом деле, снизить его величину процентов на 10—15, а то и намного больше, вполне реально даже без постановки свого транспортного средства на прикол. Во первых словах вспомним, что у ряда современных легковушек в электронных настройках бортовой электроники имеется возможность выбора стиля езды. Как правило это что-то вроде «спорт», «нормальный» и «экологичный» — с некоторыми различиями в зависимости от марки и модели, но суть от этого не меняется. Сразу скажем, что перевод машины в режим «эко» сразу же даст некоторую экономию на горючем. Правда, авто при этом превратится в форменного «ленивца». Но чего не сделаешь ради экономии, не правда ли?

Когда же ничего подобного в техническом арсенале железного коника не предусмотрено, водителю приходится, по сути, изображать «режим эко» собственными силами. Это означает, что стрелка тахометра ни при каких условиях не должна подниматься выше 2000 об/мин. Даже при старте со светофора, даже при обгонах — не должна и все тут!