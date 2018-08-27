5 «расходников», которые большинство водителей выкидывают раньше времени

Стремление автовладельца — пользоваться машиной как можно дольше с минимальными вложениями финансов. Цель автопроизводителя и автодилера — заставить его менять машины как можно чаще. Или хотя бы как можно больше запчастей по максимально возможной цене.
Максим Строкер

Автомобильное понятие «расходник» само по себе подразумевает, что штуковину с таким названием выбрасывают на помойку сразу, как только она перестает выполнять свои функции. И срок жизни подобных деталей обычно четко регламентирован, в том числе и инструкциями по эксплуатации автомобиля. Мы подобрали пять всем известных «расходников», которым можно сильно продлить жизнь, сэкономив приличную денежную сумму.

Первая из числа «одноразовых» деталей, от которых чаще всего избавляются раньше времени, постоянно маячит перед глазами, — это щетки стеклоочистителя, или «дворники». Со временем их резина «дубеет», а чистящая кромка неравномерно истирается в ходе эксплуатации. Результат — плохое прилегание к стеклу и пропуски грязи на изношенных участках. Это достаточно просто исправить. Для начала с помощью достаточно мелкой «наждачки» освежаем чистящую кромку, а затем помещаем «дворники» в бензин («калошу») хотя бы на ночь. Замачивание делает щетку заметно более эластичной. Таким образом мы даем ей если не вторую жизнь, то пол-жизни — наверняка.

Второй «расходник»-кандидат на долголетие — воздушный фильтр. Его выводит из строя дорожная пыль и грязь — ими забивается фильтрующий элемент. А что у нас лучше всего борется с пылью? Правильно: пылесос. В идеале — промышленный, но и тот, что используется на автомойках (в том числе и самообслуживания) тоже вполне сгодится.

Тщательно пропылесошенный фильтрующий элемент с новым из коробки, конечно, не сравнится, но еще тысяч на 10—20 километров пробега в среднестатистических условиях эксплуатации его вполне хватит.

Выкидывать покрытые нагаром свечи зажигания тоже не всегда стоит спешить. Если на электродах не наблюдается каких-либо признаков эрозии, то их вполне можно очистить от нагара и вновь установить в мотор. Калить их на кухонной плите, как это делали наши пращуры, передвигавшиеся на «жигулях», не следует. Достаточно опустить свечу в кое-нибудь средство для очистки канализации или нагара на плитах. Через часик отмокания можно помочь химикатам — пройтись по загрязненным частям старой зубной щеткой. Нескольких часов, проведенных в подобной ванне, как правило, полностью убирают нагар и копоть со свечи и она может служить дальше.

В подвеске любой машины полно шаровых шарниров. Скорость износа таких «расходников» прямо зависит от качества и наличия смазки между их частями. Существенно продлить жизнь этому «расходнику» может нехитрый прием: нужно раз в несколько десятков тысяч километров пробега с помощью специального шприца закачивать под пыльник консистентную смазку подходящей марки. Проверено — помогает надолго отложить момент замены.

Следующий «расходник», который не следует списывать при первых же признаках проблем, это колесный диск. В случае, если его «повело» или на нем образовалась глубокая выработка можно вполне обойтись проточкой. Узел станет как новый.

ремонт, запчасти
27 августа 2018
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