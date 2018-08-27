5 «расходников», которые большинство водителей выкидывают раньше времени

Автомобильное понятие «расходник» само по себе подразумевает, что штуковину с таким названием выбрасывают на помойку сразу, как только она перестает выполнять свои функции. И срок жизни подобных деталей обычно четко регламентирован, в том числе и инструкциями по эксплуатации автомобиля. Мы подобрали пять всем известных «расходников», которым можно сильно продлить жизнь, сэкономив приличную денежную сумму.

Первая из числа «одноразовых» деталей, от которых чаще всего избавляются раньше времени, постоянно маячит перед глазами, — это щетки стеклоочистителя, или «дворники». Со временем их резина «дубеет», а чистящая кромка неравномерно истирается в ходе эксплуатации. Результат — плохое прилегание к стеклу и пропуски грязи на изношенных участках. Это достаточно просто исправить. Для начала с помощью достаточно мелкой «наждачки» освежаем чистящую кромку, а затем помещаем «дворники» в бензин («калошу») хотя бы на ночь. Замачивание делает щетку заметно более эластичной. Таким образом мы даем ей если не вторую жизнь, то пол-жизни — наверняка.

Второй «расходник»-кандидат на долголетие — воздушный фильтр. Его выводит из строя дорожная пыль и грязь — ими забивается фильтрующий элемент. А что у нас лучше всего борется с пылью? Правильно: пылесос. В идеале — промышленный, но и тот, что используется на автомойках (в том числе и самообслуживания) тоже вполне сгодится.