Как правильно бороться с ржавеющими сколами на капоте и дверях

toyotacamry.ru
На кузове любой машины, если она не стоит всю жизнь в гараже, а ездит в потоке таких же ТС, время от времени образуются сколы от летящих камней. Каждый из них становится очагом коррозии. Перед заметившим появившийся дефект ЛКП автовладельцем сразу же встает классический вопрос: и что теперь делать?!
Максим Строкер

Прекрашивать целый кузовной элемент ради одной-двух ржавеньких точек, согласитесь, довольно экстравагантно. Через неделю можно «словить» новый камень и что, опять на перекраску?! Другая крайность в подобной ситуации — дождаться, когда исленность микроповреждений ЛКП достигнет некой критической величины и только тогда сдаться на СТО для малярных работ.

Правда, в этом случае есть немалый риск упустить контроль за ситуацией и довести дело до состояния, при котором в металле начнут появляться сквозные дыры. Да и не дешевое это удовольствие — перекраска даже части кузова.

Некоторые автовладельцы идут по половинчатому пути, — по принципу «чего не вижу, того и нет». Приобретают в автомагазине специальный маркер для подкраски сколов и ретушируют им пострадавшие места ЛКП. На какое-то время этой косметической операции хватает. Но рано или поздно ржавчина из-под любой «подкраски» вылезет. Хотя, для профессиональных автоперекупщиков метод — вполне себе рабочий.

Тем, кто собирается ездить на машине со сколами долго и счастливо, эксперты чаще всего предлагают следующий рецепт. Нужно приобрести средство-модификатор ржавчины и баночку автомобильного лака-подкраски подходящего цвета. Скол сначала обрабатывается химией против ржавчины, которая, по идее, должна превратить ее в аналог автомобильной грунтовки, а потом аккуратненько закрашивают краской. По собственному опыту заметим, что данный метод дает надежную защиту металлу кузова, что называется, «через раз».

Восстановленное покрытие будет практически 100-процентно надежным, если в изложенную выше схему ввести еще и промежуточное покрытие места скола автомобильной грунтовкой, в названии которой присутствует фраза «по ржавчине» или что-то подобное. Технология следующая. Операция проводится либо под крышей, либо при установившейся сухой погоде. Обрабатываем скол модификатором ржавчины. Причем стараемся это делать так, чтобы удалить с него как можно большую часть образовавшихся продуктов коррозии. Даем просохнуть. Далее, с помощью какой-нибудь тряпицы, смоченной, к примеру, в бензине «калоша», тщательно обезжириваем место будущей покраски.

Когда все просохнет, заполняем скол грунтовкой и оставляем сохнуть на час-два. Далее наносится второй слой грунта и оставляется сохнуть уже на сутки. На следующий день можно мазануть еще одним слоем грунта — для полной уверенности. Но можно и обойтись, перейдя к финишной операции — покрытию загрунтованного скола автоэмалью. Ее следует класть в два слоя с суточным перерывом на высыхание.

Автор этих строк таким образом много лет назад обрабатывал кучу сколов на капоте и ободранную до металла по нижней кромке переднюю пассажирскую дверь собственного авто — в таком виде машина досталась от ее первого владельца. С тех пор — ни малейшего намека на ржавчину ни там, ни там. Единственный минус — эстетического плана: на капоте видны наплывы автоэмали в местах бывших сколов.

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30 августа 2018
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