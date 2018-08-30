Как правильно бороться с ржавеющими сколами на капоте и дверях

Прекрашивать целый кузовной элемент ради одной-двух ржавеньких точек, согласитесь, довольно экстравагантно. Через неделю можно «словить» новый камень и что, опять на перекраску?! Другая крайность в подобной ситуации — дождаться, когда исленность микроповреждений ЛКП достигнет некой критической величины и только тогда сдаться на СТО для малярных работ.

Правда, в этом случае есть немалый риск упустить контроль за ситуацией и довести дело до состояния, при котором в металле начнут появляться сквозные дыры. Да и не дешевое это удовольствие — перекраска даже части кузова.

Некоторые автовладельцы идут по половинчатому пути, — по принципу «чего не вижу, того и нет». Приобретают в автомагазине специальный маркер для подкраски сколов и ретушируют им пострадавшие места ЛКП. На какое-то время этой косметической операции хватает. Но рано или поздно ржавчина из-под любой «подкраски» вылезет. Хотя, для профессиональных автоперекупщиков метод — вполне себе рабочий.

Тем, кто собирается ездить на машине со сколами долго и счастливо, эксперты чаще всего предлагают следующий рецепт. Нужно приобрести средство-модификатор ржавчины и баночку автомобильного лака-подкраски подходящего цвета. Скол сначала обрабатывается химией против ржавчины, которая, по идее, должна превратить ее в аналог автомобильной грунтовки, а потом аккуратненько закрашивают краской. По собственному опыту заметим, что данный метод дает надежную защиту металлу кузова, что называется, «через раз».