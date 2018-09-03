Как понять, что у машины вот-вот откажут тормоза

Ахиллесова пята почти любой тормозухи — ее гигроскопичность, то есть способность поглощать водяные пары из воздуха. Иными словами, через некоторое время DOT накапливает в себе воду, от чего снижается эффективность тормозной системы. Особенно отчетливо это проявляется при отрицательных температурах, когда H2O кристаллизуется и коренным образом изменяет свойства жидкости для суппортов. Бывалые водители не понаслышке знают, каким «дубовыми» становятся по зиме тормоза. Кстати говоря, если вы заметили, что с наступлением холодов жать на «стоп-кран» приходится сильнее, это признак того, что в любую секунду вы можете остаться без тормозов вовсе, и нужно срочно промывать всю систему и заполнять ее новой, качественной жидкостью.

В теплое же время года наличие водицы в тормозной жидкости понижает температуру ее кипения. Если новая тормозушка класса DOT 4 начинает бурлить по достижении температуры в 230 по Цельсию, то жидкость, принявшая в свой состав воду, в зависимости от ее концентрации, может вскипеть при температуре от 145 градусов. Это значит, что при затяжном спуске с горы на тормозах или в условиях городской езды, где часто приходится оттормаживаться, с остановкой машины могут возникнуть проблемы. Резонный вопрос: как на глазок определить, качественная ли тормозуха и подходит ли она для вашего авто?