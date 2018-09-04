Почему даже новой иномарке обязательно нужна обкатка

Фото: www.folsomchevy.com
Нередко из уст консультантов дилерских центров покупатели слышат такое слово, как обкатка. Многие продавцы убеждают клиентов в том, что она жизненно необходима — если, конечно, водитель не хочет угробить свой новенький автомобиль еще до первого ТО. Но что же из себя представляет эта самая обкатка и действительно ли она так важна, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Наверное, почти все водители испытывают сладостное чувство эйфории, выкатываясь из ворот автосалона на свеженькой машине. Однако вкупе с детской радостью, неописуемым восторгом, ликованием и наслаждением автовладельцы ощущают тревогу и беспокойство за железного друга.

Это вполне естественно, ведь каждый нормальный драйвер хочет, чтобы его «ласточка» прослужила как можно дольше — студентов-мажоров, толстосумов и губастеньких завсегдатаев соцсетей мы в расчет не берем. И потому вопрос, способна ли обкатка продлить срок службы авто, весьма актуален.

В кругах автомобилистов ходит много жарких споров на эту тему. Одни пишут в интернетах, что особо бережное отношение к автомобилю на первых парах — это пережиток прошлого, мол, современные аппараты в подобных процедурах не нуждаются, их обкатывают на производственных стендах. Другие же с пеной у рта доказывают обратное, указывая на техническую безграмотность и головотяпство первых. Подливают масла в огонь и дилеры, которые на протяжении стольких лет никак не могут сойтись в едином мнении, консультируя клиентов, кто во что горазд.

Фото: osoroshian.com

Вообще, обкатка автомобиля — это режим эксплуатации, якобы необходимый для «притирки» узлов и агрегатов. Несколько десятков лет назад, когда на дорогах нашей необъятной преобладали «Жигули», «Волги», «Москвичи», УАЗики и прочие изделия отечественного автопрома, в целесообразности этого процесса никто не сомневался — все машины обкатывались на протяжении 5000 — 10 000 километров.

Считалось, что если водитель нарушит сей алгоритм, его безответственность приведет к повышению расхода топлива, снижению мощности мотора и даже поломкам механизмов. Кроме того, игнорирование обкатки могло быть чревато уменьшением ресурсов тормозной системы и трансмиссии. Но справедливы ли эти суждения для новых, технически совершенных легковушек? С этим вопросом портал «АвтоВзгляд» обратился к представителям самых популярных на сегодняшний день автомобильных марок.

Так, технические специалисты компании Toyota придерживаются мнения, что в наши дни обкатка автомобилям не требуется. По их словам, к потребителям машина попадает уже полностью готовая к эксплуатации — все необходимые процедуры проводятся производителем на заводах.

С японцами согласны и французы из Renault. Правда, последние настоятельно рекомендуют своим клиентам проводить нулевое ТО: по истечению первого месяца эксплуатации менять масло и, соответственно, фильтр.

Фото: www.boomer.sk

А вот в компании KIA думают иначе — корейцы советуют водителям на протяжении первых 1500 километров избегать резких стартов и торможений. Нежелательно, на их взгляд, и закладывать стрелку спидометра за 100 км/ч.

Счастливым обладателям ВАЗовских машин даются несколько иные инструкции: пока на одометре не будет 2000 километров, не допускать более 3000 об/мин и не разгоняться свыше 110 км/ч. Как видите, все автостроители предоставляют клиентам разную, противоречивую информацию.

Так как же обстоят дела на самом деле? Докопаться до истины порталу «АвтоВзгляд» помог технический эксперт компании «Русский АвтоМотоКлуб» — службы эвакуации и техпомощи на дорогах. Независимый консультант убежден, что обкатка должна проводиться (или не проводиться) на усмотрение водителя. Ни о каких обязательных процедурах речи в данном вопросе быть не может.

Если автовладелец для собственного спокойствия желает подготовить машину к «взрослой» жизни, то на первой тысяче километров ему следует воздержаться от дерзких «светофорных» гонок и грубых остановок. «Тошнить» в правом ряду, нервируя других участников движения, тоже ни к чему. Но поглядывать на спидометр все же стоит — скорость в щадящем режиме не должна превышать 120 км/ч.

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4 сентября 2018
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