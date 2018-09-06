Что делать, если в дороге сломались поворотники

Не часто, но все же бывает, что на автомобиле — новом или глубоко подержанном — отказывают поворотники. Опытных водителей, воскресивших в свое время не одни «Жигули», такой поломкой не напугаешь, чего не скажешь о начинающих драйверах или тех, кто с техникой в ссоре. Что делать, если указатели приказали долго жить где-нибудь на оживленной трассе, и как избежать штрафа в размере 500 рублей, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Конечно, поломку поворотников нельзя причислить к разряду критических неисправностей. Вон, половина Москвы не пользуется ими, кажется, вообще — и ничего ведь, ездят. До поры до времени. Впрочем, на неотесанных хамов, не уважающих ни себя, ни других участников движения, равняться мы не будем. Наша задача выяснить, реально ли вернуть поворотники к жизни без помощи квалифицированных механиков и как правильно поступить, если эта беда настигнет в дороге.
Когда вы поймете, что световых сигналов нет — по отсутствию характерных щелчков, индикации на приборной панели или, быть может, интуитивно — постарайтесь сохранять спокойствие. Да, даже если вы покинули стены автошколы пять дней назад. Включите «аварийку», дабы привлечь внимание соседей по потоку, и прижимайтесь к обочине. Не забудьте про светоотражающий красный треугольник: установите знак в 15 метрах от машины, если остановились в населенном пункте, или в 30 метрах — за его пределами.
Далее возможно несколько вариантов развития событий. Первый и, пожалуй, наиболее оптимальный — взять в руки смартфон и найти ближайший автосервис. До СТО рукой подать? Отлично, сворачивайте свой импровизированный «кемпинг», садись за руль и… подавайте сигналы рукой! Пункт 8.1 ПДД гласит, что если поворотники не работают, водитель обязан информировать других участников движения о своих намерениях собственными силами.
Для тех, кто ПДД забыл или не читал вовсе, напомним. Сигналу левого поворота или разворота соответствует вытянутая в сторону левая рука или правая, согнутая в локте под прямым углом вверх. Указатель правого поворота исполняется, соответственно, ровно наоборот: левая согнутая рука или вытянутая в сторону правая. Сигнал торможения, кстати сказать, обозначается любой прямой рукой, устремленной к небу.
Если продолжать движение без поворотников вы напрочь отказываетесь, то придется решать вопрос на месте. Как именно — звонком в службу оперативной технической помощи или своими руками — выбирать вам. В машинах не разбираетесь от слова совсем? Тогда, наверное, лезть под капот (или снимать пластик под рулевой колонкой) особого смысла нет. А коль какие-либо знания и навыки все же имеются, проверьте первым делом реле поворотников и аварийной сигнализации. Хотя если «аварийка» у вас включилась, значит проблема не в нем.
Самое трудное в этой процедуре — добраться до «релюшки». Как мы уже сказали, она может располагаться как в подкапотном пространстве, так и в салоне, под обивкой. В эпоху интернета разузнать, где прячется виновник в том или ином автомобиле, не составляет никакого труда. Отсоедините от реле контактные провода, открутите «массу» от прерывателя и снимите его. На место старой детали «пропишите» новую — приобрести ее можно в любом магазине автозапчастей.
Какой бы вариант не был вам ближе, постарайтесь решить вопрос с поворотниками как можно скорее. Вы же помните о том, что согласно ст.12.14 КоАП, «невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей»? За руки, выполняющие роль указателей, ГИБДД не штрафует. Но вы ведь долго не проездите, размахивая ими?