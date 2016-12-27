В минувшем году, выбирая машину, покупатели предпочитали онлайн тест-драйвы реальным

Да что там говорить, если выбирая автомобиль, наши сограждане заходят за консультациями в дилерские центры всего 2−3 раза. И это при том, утверждают исследователи, что типичный российский покупатель подбирает «ласточку» своей мечты из четырех автомобильных брендов. Это говорит о том, что при посещении автосалона покупатель уже сделал свой выбор: он знает, какой автомобиль хочет приобрести и почему. И все это, повторимся, посредством смартфона — по данным Google, в 2016 году количество запросов с мобильных устройств превысило число запросов со стационарных компьютеров и составило 52%, а к 2020 году оно вырастет, по прогнозам, до 70%. Иначе говоря, автопроизводители и автопродавцы уже сейчас должны всерьез задуматься о том, как не только насытить свои сайты видеоконтентом, но и максимально разнообразить его. Судя по всему, люди, загнанные бесконечным офисным «надо», уже не получают радости от ощупывания и обнюхивания приобретаемого «железного коня», забыли все прелести живого обсуждения его достоинств с продавцом, не горят в предвкушении завершения сделки. Времени ни на что нет, кроме как решить все возникающие проблемы через Сеть. Не вкусно, но сердито.

И растет, растет количество просмотров онлайн-видео по автомобильной тематике, только за последний год увеличившись более чем на 20% (кстати сказать, среди самых популярных брендов на YouTube по объему просмотров первое и второе место занимают BMW и LADA. Также в топ-10 вошли Mercedes, Toyota, Audi, KIA, Volkswagen, Porsche, Ford и Nissan).