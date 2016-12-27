В минувшем году, выбирая машину, покупатели предпочитали онлайн тест-драйвы реальным

Так, согласно последнему исследованию такого интернет-монстра как Google, сегодня 98% покупателей выбирают автомобиль онлайн, при этом 77% используют для этого смартфон. А если говорить о России, то наша страна занимает второе место в мире по количеству просмотров автомобильного видео. Примечательно, что 90% автоконтента — «кино», снятое самими пользователями. И это видео все чаще заменяет россиянам живого менеджера автосалона и даже реальный тест-драйв выбранной модели в том самом автосалоне.
Похоже на бред, однако эксперты Google утверждают, что за последние три года количество людей, участвующих в тест-драйвах, сократилось практически в два раза! Это, конечно, можно было бы объяснить катастрофическим падением российского авторынка, но дело в том, что на вопрос: «проводили ли вы тест-драйв перед покупкой машины», отрицательно отвечали люди, эту машину покупающие. Им оказалось достаточно интернет-присутствия в салоне понравившейся «тачки».