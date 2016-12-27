В минувшем году, выбирая машину, покупатели предпочитали онлайн тест-драйвы реальным

Фото http://motorsblog-sandbox-yi7vl.ebayc3.com
Ритм жизни современного человека, особенно городского, практически не оставляет времени на простые житейские дела и радости. Замкнутый круг по маршруту дом-работа-дом сводит с ума, но вырваться из него практически невозможно. И у большинства из нас осталась одна отдушина, единственная форточка в большой мир — интернет. Посредством которого покупаются билеты в кино и театр, еда, одежда, бытовая техника и все чаще — автомобили. И даже тест-драйв выбранной машины проходит нынче в виртуальной реальности.

Михаил Ростарчук

Так, согласно последнему исследованию такого интернет-монстра как Google, сегодня 98% покупателей выбирают автомобиль онлайн, при этом 77% используют для этого смартфон. А если говорить о России, то наша страна занимает второе место в мире по количеству просмотров автомобильного видео. Примечательно, что 90% автоконтента — «кино», снятое самими пользователями. И это видео все чаще заменяет россиянам живого менеджера автосалона и даже реальный тест-драйв выбранной модели в том самом автосалоне.

Похоже на бред, однако эксперты Google утверждают, что за последние три года количество людей, участвующих в тест-драйвах, сократилось практически в два раза! Это, конечно, можно было бы объяснить катастрофическим падением российского авторынка, но дело в том, что на вопрос: «проводили ли вы тест-драйв перед покупкой машины», отрицательно отвечали люди, эту машину покупающие. Им оказалось достаточно интернет-присутствия в салоне понравившейся «тачки».

Фото acfinspection.com

Да что там говорить, если выбирая автомобиль, наши сограждане заходят за консультациями в дилерские центры всего 2−3 раза. И это при том, утверждают исследователи, что типичный российский покупатель подбирает «ласточку» своей мечты из четырех автомобильных брендов. Это говорит о том, что при посещении автосалона покупатель уже сделал свой выбор: он знает, какой автомобиль хочет приобрести и почему. И все это, повторимся, посредством смартфона — по данным Google, в 2016 году количество запросов с мобильных устройств превысило число запросов со стационарных компьютеров и составило 52%, а к 2020 году оно вырастет, по прогнозам, до 70%. Иначе говоря, автопроизводители и автопродавцы уже сейчас должны всерьез задуматься о том, как не только насытить свои сайты видеоконтентом, но и максимально разнообразить его. Судя по всему, люди, загнанные бесконечным офисным «надо», уже не получают радости от ощупывания и обнюхивания приобретаемого «железного коня», забыли все прелести живого обсуждения его достоинств с продавцом, не горят в предвкушении завершения сделки. Времени ни на что нет, кроме как решить все возникающие проблемы через Сеть. Не вкусно, но сердито.

И растет, растет количество просмотров онлайн-видео по автомобильной тематике, только за последний год увеличившись более чем на 20% (кстати сказать, среди самых популярных брендов на YouTube по объему просмотров первое и второе место занимают BMW и LADA. Также в топ-10 вошли Mercedes, Toyota, Audi, KIA, Volkswagen, Porsche, Ford и Nissan).

Фото wardsauto.com

Между тем, как показал опрос, 67% покупателей в начале выбора не были уверены, какой именно автомобиль они хотели бы приобрести, и начинают свой путь с изучения отдельных моделей, новинок в определенном сегменте у конкретных брендов или просто с ознакомления с текущими предложениями. При этом среди основных источников на этом этапе покупатели выделяют поисковые системы, онлайн-видео и уж потом только дилерские центры. Последним отводится последнее место в качестве источника информации потому, что их онлайн-ресурсы еще плохо готовы, если готовы вообще, отвечать на такие — как выяснилось, частые -- вопросы: «Как выбрать автомобиль?», «Подойдет ли мне этот автомобиль?», «Могу ли я себе позволить этот автомобиль?», «Где мне совершить покупку?», «Выгодная ли сделка?». Более того: 77% покупателей, даже после личного посещения автосалона, отмечают, что все равно не получили полный расклад о комплектации автомобиля, различий в конфигурациях и указанием их точной цены и продолжали искать дополнительную информацию в интернете. Который, как мы видим, сегодня — наше все.

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2 января 2017
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