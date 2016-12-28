Как автодилеры обманывают покупателей Chevrolet Niva

История началась пару месяцев назад, когда житель Саратова Антон Киселев решил сменить свою старенькую Chevrolet Niva 2009 года выпуска на точно такую же, но новую, — модернизированную и улучшенную. С этой целью он пришел к местному официальному дилеру Chevrolet Niva — в автосалон «АвтоМир». Там улыбчивые менеджеры рассказали Антону, что в новой «Шниве» теперь стоят новые шрусы, новая подвеска, новые сальники, электронная педаль газа, АБС нерегулируемые передние ступичные подшипники. Последний пункт, про подшипники, очень понравился потенциальному покупателю, поскольку ему уже позарез надоело каждые 2000−3000 километров пробега подтягивать ослабевающие болты этих самых подшипников на своей старушке Niva.

Ведь если этого не делать, то вскоре совсем недешевый узел выйдет из строя. А коли подшипник заклинит, то и тормозной диск может перегреться и лопнуть. Так или иначе, но старая машина Антона Киселева отправилась в трейд-ин, затем он оформил кредит и вскоре уехал домой на новенькой Chevrolet Niva. По прошествии месяца эксплуатации и 2500 километров пробега записался наш «нивовод», как и положено, на «нулевое ТО» в том же дилерском центре. Оказавшись там, автовладелец с удивлением услышал вопрос мастера-приемщика: «вы болты для регулировки ступичных подшипников привезли?» Услышав ответ автовладельца, что у его новенькой Niva подшипники нерегулируемые, мастер проверил по VIN-номеру и убедился, что клиент прав.