Mercedes 190 Evolution II был продан на аукционе по цене суперкара

Mercedes-Benz 190E 2,5−16 Evolution II был продан за 220 000 долларов сразу же после объявления лота. Пробег автомобиля на тот момент составлял всего 5 000 километров. Примечательно, что продажа совершилась по единственной ставке — никто из участников даже не стал пытаться ее перебить.

Автомобиль впервые был представлен миру в 1990 году в рамках Женевского автосалона. 190E 2,5−16 Evolution II оснащался 235-сильным мотором с крутящим моментом в 245 Нм, что позволяло седану общей массой 1,3 тонны разгоняться до 100 км/ч за 7,1 секунды. К слову сказать, его максимальная скорость составляла 250 км/ч. Всего компанией Mercedes-Benz было произведено 502 таких экземпляра, которые в свое время предлагались покупателям по цене 115 260 немецких марок с доплатой в размере 4,5 тысячи за кондиционер.

Mercedes Evolution II считается одной из лучших машин, выпущенных в начале 90-х годов прошлого века.