Renault Duster не вошел в число самых продаваемых подержанных кроссоверов и внедорожников

Так, в январе 2017 года самым популярным подержанным внедорожником стала LADA 4x4, сообщает агентство «Автостат». Более того, спрос на тольяттинскую машину вырос на 11% по сравнению с аналогичным показателем января-2015: всего на «вторичке» было продано 6746 авто. Очевидно, небогатых россиян привлекает не очень высокая цена автомобиля, помноженная на его завидную проходимость и ремонтопригодность.

На втором месте по продажам — Chevrolet NIVA, на третьем — Toyota Land Cruiser, на четвертом — Toyota RAV4 и на пятом — Nissan X-Trail. Так же в ТОП-10 вошли Honda CR-V, Nissan Qashqai, Toyota Land Cruiser 200, Mitsubishi Outlander и KIA Sportage. Показательно, что Renault Duster и Hyundai Creta в этом списке нет. Но если с последней все понятно — ее продажи начались лишь в конце прошлого лета, то ситуация с «Дастером» говорит о другом. Похоже, что побегавшее свое «французы» требуют и слишком больших затрат на ремонт после прежних владельцев, и слишком дороги при дальнейшей эксплуатации.