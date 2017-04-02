Какого оттенка должен быть автомобиль с точки зрения его последующей перепродажи

Между тем, эксперты портала «Avito Авто», проанализировав объявления о продаже автомобилей с пробегом в городах-миллионерах, выяснили, что наибольшим спросом пользуются подержанные авто белого и серебряного цвета. Так, если рассматривать динамику трех наиболее популярных цветов автомобилей в течение года, то в минувшем году большинство выставленных на вторичном рынке машин были белого цвета. Однако доля серебряных автомобилей постепенно увеличивалась и в феврале 2017 года 15,5% подержанных автомобилей на «Avito Авто» были именно такого цвета. На втором месте в феврале был белый цвет. Замыкает тройку лидеров зеленый «колор».