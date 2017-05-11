Чем опасна покупка автомобиля с дубликатом ПТС

Фото: Вячеслав Василенко
Решили обзавестись подержанным «железным конем» или обновить свою «старушку» на что-нибудь посвежее? А вот и предложение на автобарахолке появилось весьма заманчивое: и состояние авто — блеск, и цена вкусная. Правда, ПТС почему-то не оригинальный, а дубликат. Но ведь по сравнению с перечисленными достоинствами машины это пустяк. Увы, должны вас огорчить: в подавляющем большинстве случаев такой документ принесет вам кучу проблем.
Мирон Горин

Наверняка вы уже слышали о том, как «попадают на деньги» покупатели кредитных и залоговых автомобилей — если машина под арестом, суд вправе отобрать ее у нового владельца и передать взыскателю, чем оставляет покупателя и без денег, и без автомобиля. Так вот: в случае, когда продавец предлагает вам достойного состояния «тачку» по сомнительно привлекательному прайсу, стоит задуматься.

Не исключено, что торговец (читай — мошенник) попросту хочет быстро получить «наличку» за кредитный или лизинговый экземплярчик. Компаний-однодневок, которые скупают такие машины, а потом успешно их продают, сегодня видимо-невидимо, поэтому нарваться на злоумышленников — раз плюнуть.

Фото: Вячеслав Василенко

Если вы считаете, что разбираетесь в людях и автомобилях, то, конечно, можно рискнуть. Но при этом нелишним будет выяснить причину, по которой на руках у продавца оказался дубликат ПТС. Она указана в графе особых отметок в паспорте транспортного средства. В случае, когда речь идет об утере документа, шансы попасть на подставу очень велики. Даже знакомый гаишник не сможет пробить транспортное средство по кредитной базе, ибо доступа у полицейских к ней попросту нет. Да, сегодня существует достаточно интернет-сервисов, где за небольшую сумму можно узнать в том числе и залоговую историю авто. Но беда в том, что в подобные базы на сегодняшний день попали только относительно свежие авто в возрасте трех-пяти лет. Да и то не все.

Не исключается также вероятность того, что у машины был не один, и даже не два и не три владельца, как о том красиво рассказывает продавец, а обслуживала она какую-нибудь транспортную компанию или трудилась в такси. Сами понимаете, каким пыткам там подвергали автомобиль. Чтобы скрыть историю транспортного средства или отсутствие ПТС, который находится в банке, хитрый торгаш написал заявление в ГИБДД «об утере». Причем у перекупщиков с гаишниками, как правило, все схвачено: они получают заветную бумагу не через месяц, как того требует закон (полицейские за это время якобы что-то там проверяют), а сразу — прямо в день обращения.

А вот если в особых отметках ПТС значится «выдан в замен утилизированного», то бояться нечего. Тут всего два варианта: либо в документе больше некуда было вписывать новых владельцев, либо его испортили. Риски попасть на какую-нибудь жульническую схему в данном случае практически сведены к нулю.

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11 мая 2017
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