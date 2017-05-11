Чем опасна покупка автомобиля с дубликатом ПТС

Если вы считаете, что разбираетесь в людях и автомобилях, то, конечно, можно рискнуть. Но при этом нелишним будет выяснить причину, по которой на руках у продавца оказался дубликат ПТС. Она указана в графе особых отметок в паспорте транспортного средства. В случае, когда речь идет об утере документа, шансы попасть на подставу очень велики. Даже знакомый гаишник не сможет пробить транспортное средство по кредитной базе, ибо доступа у полицейских к ней попросту нет. Да, сегодня существует достаточно интернет-сервисов, где за небольшую сумму можно узнать в том числе и залоговую историю авто. Но беда в том, что в подобные базы на сегодняшний день попали только относительно свежие авто в возрасте трех-пяти лет. Да и то не все.

Не исключается также вероятность того, что у машины был не один, и даже не два и не три владельца, как о том красиво рассказывает продавец, а обслуживала она какую-нибудь транспортную компанию или трудилась в такси. Сами понимаете, каким пыткам там подвергали автомобиль. Чтобы скрыть историю транспортного средства или отсутствие ПТС, который находится в банке, хитрый торгаш написал заявление в ГИБДД «об утере». Причем у перекупщиков с гаишниками, как правило, все схвачено: они получают заветную бумагу не через месяц, как того требует закон (полицейские за это время якобы что-то там проверяют), а сразу — прямо в день обращения.

А вот если в особых отметках ПТС значится «выдан в замен утилизированного», то бояться нечего. Тут всего два варианта: либо в документе больше некуда было вписывать новых владельцев, либо его испортили. Риски попасть на какую-нибудь жульническую схему в данном случае практически сведены к нулю.