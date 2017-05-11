Как взять дешевый автокредит в 2017 году

Правительство одобрило подготовленный Минпромторгом документ, продлевающий действие государственной программы льготного автокредитования на 2017 год. При этом, повторимся, в нем увеличена предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе — с 1,15 млн. рублей до 1,45 млн. рублей. Как и в прошлой редакции программы, льготный автокредит в 2017 году можно будет оформить на покупку машины, собранной на российской территории.

В сопроводительной записке к постановлению правительства указано, что программа направлена на стабилизацию объемов производства и продаж автомобилей, сохранение рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей.

По прогнозам Минпромторга, благодаря действию программы в 2017 году может быть реализовано не менее 350 000 автомобилей. Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», общий объем финансирования программы государственного льготного автокредитования в текущем году составит 10 млрд. рублей. Для сравнения скажем, что в 2016 году на нее было выделено из госбюджета более 22,5 млрд. рублей.