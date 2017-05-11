Как взять дешевый автокредит в 2017 году

MK
Государство решило, что программа льготного автокредитования доказала свою работоспособность и должна быть продлена на 2017 год. При этом свежее постановление правительства увеличило предельную стоимость автомобилей, подпадающих под действие госпрограммы.
Максим Строкер

Правительство одобрило подготовленный Минпромторгом документ, продлевающий действие государственной программы льготного автокредитования на 2017 год. При этом, повторимся, в нем увеличена предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе — с 1,15 млн. рублей до 1,45 млн. рублей. Как и в прошлой редакции программы, льготный автокредит в 2017 году можно будет оформить на покупку машины, собранной на российской территории.

В сопроводительной записке к постановлению правительства указано, что программа направлена на стабилизацию объемов производства и продаж автомобилей, сохранение рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей.

По прогнозам Минпромторга, благодаря действию программы в 2017 году может быть реализовано не менее 350 000 автомобилей. Как ранее сообщал портал «АвтоВзгляд», общий объем финансирования программы государственного льготного автокредитования в текущем году составит 10 млрд. рублей. Для сравнения скажем, что в 2016 году на нее было выделено из госбюджета более 22,5 млрд. рублей.

MK

Напомним, что по условиям участия в госпрограмме льготного автокредитования срок выплаты кредита составляет не более трех лет. При этом покупатель машины обязан сразу внести в счет оплаты стоимости авто не менее 20% от его цены. Машина должна быть произведена в России не более чем за год до покупки и не стоять до этого на учете в ГИБДД.

В рамках программы государство компенсирует банку-кредитору часть процентной ставки по кредиту, равную 2/3 от текущей ключевой ставки Центробанка. В начале мая 2017 годе ЦБ установил ключевую ставку на уровне 9,25% годовых, то есть 2/3 от нее составляет 6,2%. Сейчас банки выдают автокредиты под 15−18% годовых. Таким образом, купить новую машину в кредит по госпрограмме льготного автокредитования можно будет по ставке 8,8%-11,8% годовых.

автокредит
11 мая 2017
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