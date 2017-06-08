Как правильно растаможить автомобиль самостоятельно: инструкция по применению

В нашей стране новые автомобили дорожают чуть ли не каждый день. А ведь даже если вы и готовы распрощаться с кругленькой суммой, лишив всю семью поездок в теплые страны на несколько лет вперед, никто не гарантирует, что через пару сотен километров пробега вы не вернетесь к дилеру с длиннющим списком жалоб. Как бы это ни было прискорбно, но качество машин, которые нынче красуются в шоу-румах, оставляет желать лучшего.

И если рисковать своими кровно нажитыми или подписывать приговор, оформляя кредит под неподъемные проценты на сомнительного «покроя» машину — не ваша история, предлагаем отправится в увлекательное путешествие «за бугор». Помимо гарантированных ярких впечатлений, свойственных любой туристической поездке, вы можете привезти и «сувенир» в виде желаемого автомобиля.

Выбираем

Сразу отмечу, что если вы, собираясь купить машину за границей, рассчитываете таким образом сэкономить — распаковывайте чемоданы. Продемонстрирую наглядно: привлекательное купе BMW 2-й серии продается в Германии по цене от 28 150 евро, что по нынешнему курсу равняется 1 785 000 рублей. Имеет ли смысл тратить свое время, нервы и еще тысяч, этак, восемьсот, если эту машину можно приобрести у официального российского дилера по цене от 1 940 000 «деревянных»?

И все же вы, взвесив все плюсы и минусы, приняли решение самостоятельно привезти и растаможить автомобиль. Тогда готовьтесь…