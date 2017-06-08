Как правильно растаможить автомобиль самостоятельно: инструкция по применению

Фото: www.vandezand.eu/
В условиях растущих со скоростью света цен и также стремительно падающего качества сборки новых автомобилей, россияне с ностальгией вспоминают времена, когда можно было практически беспрепятственно пригнать из-за границы, к примеру, чистокровного «немца». И проблем с ними не знали, и по кошельку такие покупки не сильно били. Между тем, обзавестись желанным авто с зарубежного «прилавка» можно и сейчас. Если, конечно, вы готовы вникнуть в тонкости таможенного дела и переплатить за машину несколько сотен тысяч рублей.
Виктория Базылева

В нашей стране новые автомобили дорожают чуть ли не каждый день. А ведь даже если вы и готовы распрощаться с кругленькой суммой, лишив всю семью поездок в теплые страны на несколько лет вперед, никто не гарантирует, что через пару сотен километров пробега вы не вернетесь к дилеру с длиннющим списком жалоб. Как бы это ни было прискорбно, но качество машин, которые нынче красуются в шоу-румах, оставляет желать лучшего.

И если рисковать своими кровно нажитыми или подписывать приговор, оформляя кредит под неподъемные проценты на сомнительного «покроя» машину — не ваша история, предлагаем отправится в увлекательное путешествие «за бугор». Помимо гарантированных ярких впечатлений, свойственных любой туристической поездке, вы можете привезти и «сувенир» в виде желаемого автомобиля.

Выбираем

Сразу отмечу, что если вы, собираясь купить машину за границей, рассчитываете таким образом сэкономить — распаковывайте чемоданы. Продемонстрирую наглядно: привлекательное купе BMW 2-й серии продается в Германии по цене от 28 150 евро, что по нынешнему курсу равняется 1 785 000 рублей. Имеет ли смысл тратить свое время, нервы и еще тысяч, этак, восемьсот, если эту машину можно приобрести у официального российского дилера по цене от 1 940 000 «деревянных»?

И все же вы, взвесив все плюсы и минусы, приняли решение самостоятельно привезти и растаможить автомобиль. Тогда готовьтесь…

Фото: hdwallsbox.com

И для начала напомним, что все транспортные средства, которым суждено пересечь границу, делятся на пять категорий в зависимости от возраста: новый автомобиль, от 1 до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет и транспортные средства старше семи лет. При этом, как ни странно, чем «моложе» машина, тем меньше за нее требуют. На размер таможенной пошлины влияет также тип ТС (легковой автомобиль, грузовой и т. д.) и ваши личные цели: приобрели ли вы ее в личное пользование или же планируете «поднять» денег, перепродав на вторичном рынке.

Стоит обратить внимание, разумеется, и на мощность двигателя: моторы, объем которых не превышает полутора литров, уберегут ваш кошелек. И помните, что российская таможня «одобряет» автомобили только с экологическим стандартом «Евро-5» и выше. А после того, как вы определились с моделью, воспользуйтесь калькулятором (которых на просторах интернета предостаточно), способным за пару секунд подсчитать, в какую сумму обойдется растаможка той или иной машины. Возможно, выведенная в поле «Итого» многозначная цифра поспособствует «отрезвлению», и вы все же откажетесь от этой безумной затеи.

Фото: men.fanpiece.com

Строим маршрут

Предположим, вам приглянулась та самая баварская «двойка» в кузове купе, и вы уже предупредили близких о том, что вместо неспешного потягивания коктейлей на пляжах Тайланда их ждут бесконечные скитания по автосалонам Мюнхена. Стоит продумать свое путешествие в мельчайших подробностях заранее: не только «Окей, Google, купить билет на самолет…», но и присмотреть гостиницы — те, что подешевле.

Серьезные расходы на автомобиль, рядом с которым вы пока даже близко не стояли, придется понести еще до вылета. Дело в том, что за несколько дней до предполагаемой даты возвращения в Россию необходимо внести некую сумму денег, равную или превышающую стоимость растаможки (онлайн-калькуляторы подскажут, сколько именно).

Фото: visainvitations.com

Сталкивающиеся с этим делом автомобилисты по своему опыту рекомендуют оплачивать с запасом — остаток неизрасходованных средств можно будет вернуть спустя некоторое время. Но чтобы избавить себя от дальнейших денежных проволочек, есть и другой выход, рассказал порталу «АвтоВзгляд» предприниматель, и по сей день перегоняющий автомобили из-за границы. И вот какой.

Заранее заверив у нотариуса доверенность на кого-либо из близких, вы отправляетесь, скажем, в Германию и выбираете нужную машину. Тому самому близкому сообщаете данные о ТС: VIN-номер, объем и мощностью мотора и т. д., а он, в свою очередь, идет в таможенное управление, вносит от вашего имени депозит и почтой на адрес гостиницы отправляет сертификат об оплате. Благодаря этой схеме вы сможете оплатить ровно ту сумму, которая требуется, но нужно учесть, что придется раскошелится за пару лишних дней проживания в отеле, ведь сертификат попадет к вам в руки лишь через 1—2 дня.

Что бы вы ни решили, для размещения таможенного депозита подготовьте действующие российский и заграничный паспорта, а также заявление и доверенность, если необходимо. И запомните, что вносить средства на пропускном пункте нельзя! А если же вы проигнорируете это требование, момент радости, когда вы на новеньком автомобиле по пути домой подберетесь к границе, испортят суровые работники таможни: по правилам они отбуксируют вашего нового железного друга на платную стоянку, а вас отправят по месту жительства вносить деньги. Представьте, сколько нервов, времени, сил и денег вы потратите на беготню туда-обратно.

Фото: Кирилл Искольдский «Московский Комсомолец»

Разбираемся в документах

Возвращаясь домой на желанном автомобиле, не расслабляйтесь: впереди самый ответственный момент — посещение таможенного управления. Инспектор потребует у вас копии документов на автомобиль, таможенную расписку и гарантийный сертификат (тот самый, который вы получите по факту оплаты депозита), а также декларацию ТД-6. В последней нужно будет указать паспортные данные машины, включая VIN-номер, марку и модель. Если вам хватит терпения разобраться во всех тонкостях и заполнить документы без единой помарки, процедура растаможки займет не более одного дня, даже несмотря на то, что законодательно на этот процесс отводится 72 часа.

Впрочем, все эти сложности можно переложить на плечи специального человека, не понаслышке знакомого со всеми подводными камнями — брокера. За сумму по нынешним меркам равную 15 000—20 000 рублей таможенный «консультант» заполнит за вас декларацию и проведет экскурсию по всем «окошкам».

Как вы уже, наверное, поняли, процедуру растаможки автомобиля, по большому счету нельзя назвать шибко сложной. Если заранее «поползать» в интернете, изучая все детали, и строго, но аккуратно следовать намеченной цели, риски задержаться на границе или получить солидный штраф по прибытию сводятся к минимуму, особенно учитывая, что существуют помощники в лице брокеров.

…Однако возникает другой вопрос: зачем вам это? Те счастливые времена, когда привозя из-за рубежа машину, можно было прилично сэкономить, давно прошли. Единственное, на авторынках других стран действительно можно найти автомобиль, который не продается в России. Аргумент железобетонный, ведь стремление выделиться из толпы, обзавестить чем-то эдаким, чтобы все мужики во дворе обзавидовались, так присуще русскому человеку. Особенно, если речь идет о средстве передвижения.

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9 июня 2017
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