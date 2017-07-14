Что делать если купил машину в залоге

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Об опасностях приобретения у мошенников машины, находящейся в залоге у банка сказано и написано немало. Однако люди продолжают попадаться на удочку проходимцев. А как же не попасться, если прохиндеи вешают на свой крючок все новые и новые приманки. Какие, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Для начала скажем, что Гражданский кодекс утверждает, что залоговые отношения прекращается, если речь идет о добросовестном приобретении заложенного имущества. Поэтому даже если гражданин по незнанию купил с рук машину, находящуюся в залоге, это еще не значит, что ему в обязательном порядке придется вернуть ее банку, за которым она числится — в конечном счете решать это будет суд. Однако начнем с того, как избежать неприятностей, вычислив заложенную машину еще на стадии ее приобретения. Прежде всего, при покупке машины с рук покупателя должны насторожить следующие моменты.

Во-первых, наличие дубликата ПТС. Раньше банки оставляли его себе и мошенники делали его копию в ГИБДД. Сейчас оригинал ПТС, как правило, остается у автовладельца, но само по себе существование дубликата должно сильно насторожить покупателя. Еще один «маячок» — «вкусная» цена машины. Если она явно ниже рыночной, следует с пристрастием расспросить продавца почему оно так. И если в качестве причины будет названа необходимость срочной продажи, насторожиться нужно еще больше. Заглянув в ПТС, следует обратить внимание на количество и даты перепродаж машины. Если за короткий промежуток времени она сменила с десяток владельцев, то это повод предположить попытку замаскировать вывод движимого имущества из-под залога.

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Если машина и ее цена все-таки продолжают нравится, можно попросить у продавца представить документы, на основании которых авто приобреталось изначально у дилера. Из них можно выяснить, не кредитная ли она, а также связаться с банком и прояснить там ситуацию с залогом. Кроме того, можно по VIN-номеру или по фамилии владельца машины проверить ее на предмет нахождения в залоге через сайт реестра залогового имущества https://www.reestr-zalogov.ru. Реестр залогов на транспортные средства ведется нотариусами с 2014 года.

В него банки вносят данные по обременению машин залогом. Если же дело в конце концов дошло до суда, то там при установлении добропорядочности приобретения залоговой машины обращают внимание на следующие детали. Если оказавшуюся «залоговой» машину человек приобрел по цене сильно ниже рыночной, то в его добропорядочности суд вполне может усомниться. Также как и в случае, когда, например, он получил официальные ответы из ГИБДД или залогового реестра, но все равно, фактически сознательно, купил машину, находящуюся под обременением. Добросовестным приобретателем вряд ли признают и близкого родственника продавца машины, находящейся в залоге. Кроме того, суд постарается выяснить, перешло ли в результате сделки фактически право собственности на машину.

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14 июля 2017
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