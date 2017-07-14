Что делать если купил машину в залоге

Для начала скажем, что Гражданский кодекс утверждает, что залоговые отношения прекращается, если речь идет о добросовестном приобретении заложенного имущества. Поэтому даже если гражданин по незнанию купил с рук машину, находящуюся в залоге, это еще не значит, что ему в обязательном порядке придется вернуть ее банку, за которым она числится — в конечном счете решать это будет суд. Однако начнем с того, как избежать неприятностей, вычислив заложенную машину еще на стадии ее приобретения. Прежде всего, при покупке машины с рук покупателя должны насторожить следующие моменты.

Во-первых, наличие дубликата ПТС. Раньше банки оставляли его себе и мошенники делали его копию в ГИБДД. Сейчас оригинал ПТС, как правило, остается у автовладельца, но само по себе существование дубликата должно сильно насторожить покупателя. Еще один «маячок» — «вкусная» цена машины. Если она явно ниже рыночной, следует с пристрастием расспросить продавца почему оно так. И если в качестве причины будет названа необходимость срочной продажи, насторожиться нужно еще больше. Заглянув в ПТС, следует обратить внимание на количество и даты перепродаж машины. Если за короткий промежуток времени она сменила с десяток владельцев, то это повод предположить попытку замаскировать вывод движимого имущества из-под залога.