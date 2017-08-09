Автомобили на вторичном рынке подешевели

По прогнозам онлайн-аукциона подержанных автомобилей CarPrice, незначительное снижение стоимости машин на вторичном рынке продолжится до конца лета. Лучше всего в этом году раскупались Ford Focus III, Ford Focus II, Opel Astra H, Peugeot 308 и Chevrolet Lacetti.

Чуть меньше половины (42%) от общего числа продаж приходится на модели 2010—2013 года выпуска, а возраст самых популярных машин, как и в прошлом году, составил девять лет — таких набралось 13% от общего числа проданных на вторичке авто за полугодие. Хотя в мегаполисах вроде Екатеринбурга, Краснодара, Самары и Казани самыми востребованными оказались пятилетние экземпляры — 18%, 16%, 14% и 12% соответственно.

Что касается рейтинга цен по отдельно взятым регионам, то самым высоким средним показателем отметился Краснодар: 528 653 рублей, что на 17,7% выше рынка в целом. Далее следуют Ростов-на-Дону (средняя цена 497 849 ₽), Самара (470 865 ₽) и Москва (460 313 ₽). А, например, в Екатеринбурге средняя стоимость снизилась на 14,2%, составив 372 982 рублей, в Казани — 386 684 и в Санкт-Петербурге — 397 125 рублей.

Как правило, в летние месяцы в связи с порой отпусков на вторичном автомобильном рынке наблюдается некоторое затишье, которое длится до сентября.