Как тип кузова машины влияет на ее продажи на вторичном рынке

– Популярность седанов и хетчбэков весьма очевидна, комментирует ситуацию генеральный директор CarPrice Денис Долматов. — Недорогие городские практичные автомобили. А вот распределение других мест требует пояснений. В России с характерным ей бездорожьем традиционно популярны внедорожники. Кроме свойственных для внедорожников проходимости и статусности, они также часто служат семейными автомобилями, забирая долю универсалов, компактвэнов и минивэнов…

Среди лидеров были также определены конкретные марки авто. По итогам первых шести месяцев активно продавались седаны Volkswagen, Hyundai и Chevrolet: в среднем, по 8% от общего числа. Среди внедорожников чаще меняли владельца Nissan (11,5%), Volkswagen (5,5%) и Mitsubishi (5,5%); среди хэтчбеков — Opel (12,9%), Ford (11,9%) и Peugeot (9,9%).

Если говорить о возрасте автомобилей, то согласно результатам исследований, 23,5% седанов и 29% хетчбэков уходили в возрасте 9—10 лет. По внедорожникам ситуация сложилась иначе: 27,7% от общего числа оказались машины 2011—2012 года выпуска.