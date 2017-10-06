120 000 подержанных машин, проданных компанией «Рольф», могут иметь серьезные дефекты

Фото gulfnews.com
Жирную точку в спорах о том, можно ли доверять официальным дилерам, торгующим в том числе и подержанными машинами, поставила компания «Рольф». Ее специалисты с пролетарской прямотой дали понять российским автолюбителям, что все заявления автокупцов о том, что продаваемые ими на вторичке старые автомобили проходят жесткую проверку и передаются клиентам практически в идеальном состоянии — не более, чем рекламный трюк. Более того, многие из бэушных «тачек», сбываемых ими, откровенно опасны.
Александр Ростарчук

В этом, в частности, убедился гитарист группы «Ария» Сергей Попов, купивший своей жене в мае этого года Nissan Tiida с пробегом в одном из 46 автосалонов компании «Рольф». Выбор дилера был не случаен. Ведь мало того, что на сегодняшний день «Рольф» является крупнейшим в стране автопродавцом, торгующим новыми машинами 21-й марки, так еще и продающим подержанные машины в рамках проекта BlueFish. Этот проект, если верить официальным заявлениям фирмы, подразумевает «централизованный подход к продаже и закупке автомобилей с пробегом», гарантирующий в том числе, что «каждый автомобиль проходит диагностику и предпродажную проверку по 49 параметрам». Однако, как выяснилось через очень короткое время после покупки Tiida, верить этим самым заявлениям нельзя ни в коем случае!

В этом Сергей Попов и его супруга Светлана убедились после того, как на их проверенной-перепроверенной «рольфовцами» машине лопнула пружина в передней подвеске. А лопнула она, как выяснила независимая автотехническая экспертиза потому, что испытывала чрезмерные нагрузки.

Нет, благоверная популярного артиста не гоняла на ней сломя голову по пересеченной местности, загрузив багажный отсек под завязку мешками с картошкой. Просто проданный (и, повторимся, якобы прошедший проверку по 49 параметрам) автомобиль оказался восстановленным после очень серьезного ДТП. И восстановлен крайне плохо. Его передняя часть криво приварена с нарушением геометрии кузова. А сработавшие в результате аварии подушки безопасности установлены обратно(!) в том же виде, только дырка от прожига пиропатроном зашита обыкновенными нитками. Сами подушки при этом присоединены к электросети автомобиля на «сркутках» и замотаны малярным скотчем. Пиропатроны нештатные, могут сработать когда угодно, от чего угодно и непонятно с какой силой. По мнению экспертов, эксплуатация такого автомобиля откровенно опасна для жизни и здоровья. Хотя по словам Сергея Попова, сотрудники «Рольфа» уверяли его семью, что машина продается в идеальном состоянии и с минимальным пробегом. Поэтому и цена ее вполне рыночная.

Любопытно, что когда тайное стало явным, представители компании повели себя очень достойно и предложили выбрать любую другую — более дорогую — машину из трейд-ин «Рольфа» с небольшой доплатой. При этом часть доплаты брал на себя «Рольф» в качестве компенсации морального вреда, а часть должен был заплатить пострадавший. Однако гитарист, обжегшись на молоке и теперь дующий на воду, не захотел связываться с подержанными авто. В итоге стороны сошлись на новом Nissan Juke в самой дешевой комплектации. И опять «Рольф» повел себя цивилизованно и даже благородно, согласившись взять на себя значительную часть доплаты. Но в итоге благородства торговцев хватило лишь на то, чтобы вернуть покупателю деньги за «конструктор» под названием Nissan Tiida.

Вы, наверное, скажете, что по нынешним временам, когда компании сплошь и рядом кидают клиентов и на меньшие суммы, и вообще по любому поводу, этот финал просто потрясающе великолепен и свидетельствует о реальной клиентоориентированности автодилера. И с одной стороны будете правы, ведь, действительно, это чуть ли не единственный случай в новейшей истории, когда дилер возвращает деньги за бракованный товар в досудебном порядке. А то, что не хочет компенсировать гражданину моральный вред и издержки на проведение экспертизы и услуги адвоката — дело десятое, мелочи жизни. Не в цивилизованном обществе, в конце-то концов, живем.

Но вот в том-то и беда! Соглашаясь на предложенную модель поведения, мы, по сути, соглашаемся и с тем, что любой торгаш имеет полное право обманывать нас и только в случае разоблачения нести хоть какую-то ответственность, меру которой он будет определять по своему усмотрению. Между тем, в данном конкретном случае продажа откровенно небезопасного транспортного средства создала реальную угрозу не только здоровью, но и жизни покупателя, его чад и домочадцев. И что бы предложил главе семейства «Рольф» при самом трагическом стечении обстоятельств? Именно поэтому Сергей Попов не принял царственного подарка своих оппонентов и намерен добиться если и не уголовного преследования виновных, то хотя бы справедливой компенсации за причиненные, мягко говоря, неудобства.

Портал «АвтоВзгляд» будет следить за ходом дела. А пока скажем, что «Рольф» на своем сайте с гордостью информирует моторизованных россиян, что по программе BlueFish им продано без малого 120 000 авто с пробегом. Любопытно, какая их часть «вооружена» пробитыми подушками безопасности и грубо приваренными передками?…

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6 октября 2017
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