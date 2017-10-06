120 000 подержанных машин, проданных компанией «Рольф», могут иметь серьезные дефекты

В этом, в частности, убедился гитарист группы «Ария» Сергей Попов, купивший своей жене в мае этого года Nissan Tiida с пробегом в одном из 46 автосалонов компании «Рольф». Выбор дилера был не случаен. Ведь мало того, что на сегодняшний день «Рольф» является крупнейшим в стране автопродавцом, торгующим новыми машинами 21-й марки, так еще и продающим подержанные машины в рамках проекта BlueFish. Этот проект, если верить официальным заявлениям фирмы, подразумевает «централизованный подход к продаже и закупке автомобилей с пробегом», гарантирующий в том числе, что «каждый автомобиль проходит диагностику и предпродажную проверку по 49 параметрам». Однако, как выяснилось через очень короткое время после покупки Tiida, верить этим самым заявлениям нельзя ни в коем случае!

В этом Сергей Попов и его супруга Светлана убедились после того, как на их проверенной-перепроверенной «рольфовцами» машине лопнула пружина в передней подвеске. А лопнула она, как выяснила независимая автотехническая экспертиза потому, что испытывала чрезмерные нагрузки.