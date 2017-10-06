Назван лучший автомобиль для домохозяйки

Сразу определимся, что выбирать будем новую колесницу для среднестатистического семейства среднего достатка из двух родителей с одним или двумя птенцами школьного или (и) дошкольного возраста. Поэтому нет нужды зариться на восьмиместные микроавтобусы и семиместные SUV, как не стоит вообще присматриваться к разного рода паркетникам и кроссоверам. Если речь идет о жизни в городе, то зачем переплачивать за массу и размер автомобиля, которые увеличивают его аппетит? Да и внедорожный арсенал примерной мамаше в городских условиях совсем ни к чему. А вот пренебрегать комфортом управления совсем не кстати, поскольку приземистый седан, хетчбэк или универсал на асфальте в этом смысле куда более деликатней и сговорчивей, чем среднестатистический городской SUV.

Еще одной веской причиной не тратиться на кроссовер и авто больших размеров можно считать тот факт, что машина для жены — это, как правило, уже второй автомобиль в семействе, и чаще всего его глава уже имеет возможность наслаждаться преимуществами более универсального средства передвижения. Поэтому отметаем представителей D-сегмента, и рассмотрим автомобили классов B и C. Что касается субкомпактных «насекомых» сегмента А, то надо быть до неприличия экономным папашей, чтобы загнать семью в такую тесную коробочку при том, что разница в цене с машинами покрупней не так велика. Слава Богу, что у нас так считают многие, иначе этот сегмент не был бы одним из самых маловостребованных на российском рынке.