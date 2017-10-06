Назван лучший автомобиль для домохозяйки

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Как правило, отец полноценного семейства рано или поздно задумывается о приобретении второго автомобиля. Руководствуясь благородной заботой о жене и детях, он встает перед ответственным выбором машины для своей второй половины, которая разрывается между домом, детсадом, школой, магазином и детскими кружками и секциями. Итак, какой должен быть идеальный автомобиль для домохозяйки?
Иван Флягин

Сразу определимся, что выбирать будем новую колесницу для среднестатистического семейства среднего достатка из двух родителей с одним или двумя птенцами школьного или (и) дошкольного возраста. Поэтому нет нужды зариться на восьмиместные микроавтобусы и семиместные SUV, как не стоит вообще присматриваться к разного рода паркетникам и кроссоверам. Если речь идет о жизни в городе, то зачем переплачивать за массу и размер автомобиля, которые увеличивают его аппетит? Да и внедорожный арсенал примерной мамаше в городских условиях совсем ни к чему. А вот пренебрегать комфортом управления совсем не кстати, поскольку приземистый седан, хетчбэк или универсал на асфальте в этом смысле куда более деликатней и сговорчивей, чем среднестатистический городской SUV.

Еще одной веской причиной не тратиться на кроссовер и авто больших размеров можно считать тот факт, что машина для жены — это, как правило, уже второй автомобиль в семействе, и чаще всего его глава уже имеет возможность наслаждаться преимуществами более универсального средства передвижения. Поэтому отметаем представителей D-сегмента, и рассмотрим автомобили классов B и C. Что касается субкомпактных «насекомых» сегмента А, то надо быть до неприличия экономным папашей, чтобы загнать семью в такую тесную коробочку при том, что разница в цене с машинами покрупней не так велика. Слава Богу, что у нас так считают многие, иначе этот сегмент не был бы одним из самых маловостребованных на российском рынке.

Итак, остановившись на представителях B и С классов, определимся с приоритетами. Вряд ли для домохозяйки актуальны такие параметры, как мощность, динамика, маневренность и прочие драйвовые характеристики. В машине перевозят детей, поэтому главное — безопасность. Так что в авто, которому будут доверены жизнь и здоровье самых близких и любимых людей, должен быть, как минимум, полный комплект подушек безопасности (не только для водителя, но и пассажира, в том числе и боковые), и хотя бы стандартный набор систем активной безопасности, включающий для начала автоблокировочную (ABS), антипробуксовочную (ASR), а также контроль куросовой устойчивости (ESP). Дабы совсем перестраховаться, осведомленный отец семейства вряд ли рискнет покупать для своих ближних российские или китайские модели.

Так что по умолчанию выбираем машину с «автоматом» («роботом», вариатором), и получаем десять следующих моделей, отвечающих на нашем рынке всем вышеперечисленным требованиям: Hyundai Solaris, Ford Focus, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Citroen C4, KIA Cerato, Mazda3, Audi A3, Volvo V40 Cross Country, Infifniti Q30. Диапазон цен на указанные авто — от 830 000 до 1 770 000 рублей. Сразу выделим из них половину машин с самым большим размером багажника — ведь кроме пакетов с вещами и продуктами туда еще должна влезть коляска или детский велосипед с самокатом.

Остаются Toyota Corolla с грузовым отсеком размером 452 л, Ford Focus в кузове универсал — 475 л, Hyundai Solaris — 480 л, KIA Cerato — 482 л и Skoda Octavia, которая в кузове хетчбэк имеет багажник объемом 568 л, а в кузове универсал — рекордные 588 л.

Здесь каждый может расставить свои приоритеты, ведь, возможно, параметр багажника для кого-то совсем не определяющий. А вот некоторые опции наверняка будут более, чем актуальны. Например, обогрев передних и задних сидений, датчик света, передние и задние парктроники и камера заднего вида. Если приплюсовать эти праздники жизни, то из выбранного раннее списка остаются три модели: Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Volvo V40 Cross Country.

Первое безоговорочное место отдаем Skoda Octavia, которая предлагает три модификации с указанным набором опций в кузове хэтчбек стоимостью от 1 266 400 до 1 403 400 рублей. В кузове универсал можно выбрать целых пять версий в диапазоне стоимости от 1 516 800 до 1 754 900 «деревянных». Модель отличает огромный багажник, вместительный салон, великолепная управляемость и широкий выбор комплектаций. Второе место занимает Hyundai Solaris, который в версии Elegance с 1,6-литровым мотором обрадует ценой — всего 924 900 ₽ Третья позиция придется по душе почитателям премиального класса — Volvo V40 Cross Country, который предложит на выбор четыре варианта с необходимым оснащением в ценовом диапазоне от 1 623 800 до 1 980 800 рублей. Все бы ничего, но шведский багажник маловат — всего 324 л.

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6 октября 2017
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