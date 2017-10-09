Как власти намерены бороться со скручиванием пробега

На мероприятии «АВИЛОН. Медиастудия», посвященном проблемам регулирования автомобильной отрасли, представители дилерских центров и эксперты сформулировали конкретные предложения законодателям по изменению правил работы вторичного рынка.
То, что порой для повышения продажной цены на машину у нее «скручивали» пробег, ни для кого не секрет. И уже несколько месяцев назад в недрах Госдумы возникала инициатива, внесенная депутатом Василием Власовым, по лишению лицензии дилеров, пойманных на подобного рода жульничестве. Мера разумная, спору нет. Но в России по сю пору львиная доля подержанных автомобилей продается не через трейд-ин или автосалоны, а по частным объявлениям, при личном контакте продавца и покупателя. И тут угрозы «лишить продавца лицензии», понятное дело, бессмысленны. Именно поэтому участники встречи озаботились поиском более универсальных рычагов контроля.