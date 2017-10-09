Как власти намерены бороться со скручиванием пробега

Фото: www.autoexpress.co.uk
При покупке автомобиля на вторичном рынке никто не застрахован от риска нарваться на один из самых неприятных видов обмана — пробег. «Скорректированные» показания одометра не только вынуждают покупателя нести лишние финансовые расходы, но и влияют на безопасность при эксплуатации машины.
Эдуард Раскин

На мероприятии «АВИЛОН. Медиастудия», посвященном проблемам регулирования автомобильной отрасли, представители дилерских центров и эксперты сформулировали конкретные предложения законодателям по изменению правил работы вторичного рынка.

То, что порой для повышения продажной цены на машину у нее «скручивали» пробег, ни для кого не секрет. И уже несколько месяцев назад в недрах Госдумы возникала инициатива, внесенная депутатом Василием Власовым, по лишению лицензии дилеров, пойманных на подобного рода жульничестве. Мера разумная, спору нет. Но в России по сю пору львиная доля подержанных автомобилей продается не через трейд-ин или автосалоны, а по частным объявлениям, при личном контакте продавца и покупателя. И тут угрозы «лишить продавца лицензии», понятное дело, бессмысленны. Именно поэтому участники встречи озаботились поиском более универсальных рычагов контроля.

Фото: "Авилон"

Александр Никонов, вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с Российским союзом автостраховщиков, где будет обсуждаться возможность фиксации пробега при оформлении страховки на автомобиль. Внесенные в полис ОСАГО данные одометра сильно сократят возможности махинаторов по введению в заблуждение доверчивых клиентов.

Второй способ, позволяющий сделать более прозрачной информацию об истинном пути, пройденном каждым конкретным автомобилем, предложил Илья Минкин, генеральный директор АО «Электронный паспорт». Поскольку с июля 2018 года все новые транспортные средства получат электронный паспорт вместо бумажного, дополнительно к тем данным, которые в нем фиксируются ныне, вполне можно добавит информацию о пробеге при совершении каких-либо действий с ЭПТС.

Депутат Власов подтвердил, что законодатели заинтересованы в продолжении работы по регулированию рынка подержанных автомобилей и добавил, что в данный момент Госдума уже рассматривает вопрос внесения законопроекта об ответственности за скрутку пробега:

— Вопрос состояния подержанных автомобилей и обеспечения безопасности их движения крайне актуален. Планируем вместе с коллегами вынести его на обсуждение в рамках парламентского слушания в присутствии вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина.

ОСАГО, автопродажи, авторынок, дилеры, вторичный рынок, продать машину, купить машину
9 октября 2017
684
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы