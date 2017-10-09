Как власти намерены бороться со скручиванием пробега

Александр Никонов, вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД), сообщил, что в ближайшее время состоится встреча с Российским союзом автостраховщиков, где будет обсуждаться возможность фиксации пробега при оформлении страховки на автомобиль. Внесенные в полис ОСАГО данные одометра сильно сократят возможности махинаторов по введению в заблуждение доверчивых клиентов.

Второй способ, позволяющий сделать более прозрачной информацию об истинном пути, пройденном каждым конкретным автомобилем, предложил Илья Минкин, генеральный директор АО «Электронный паспорт». Поскольку с июля 2018 года все новые транспортные средства получат электронный паспорт вместо бумажного, дополнительно к тем данным, которые в нем фиксируются ныне, вполне можно добавит информацию о пробеге при совершении каких-либо действий с ЭПТС.

Депутат Власов подтвердил, что законодатели заинтересованы в продолжении работы по регулированию рынка подержанных автомобилей и добавил, что в данный момент Госдума уже рассматривает вопрос внесения законопроекта об ответственности за скрутку пробега:

— Вопрос состояния подержанных автомобилей и обеспечения безопасности их движения крайне актуален. Планируем вместе с коллегами вынести его на обсуждение в рамках парламентского слушания в присутствии вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина.