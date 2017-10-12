Почему не стоит откладывать покупку нового автомобиля

Отмазки могут быть любыми — инфляция, курсовая стоимость рубля, цена барреля нефти, ураган в Майами, землетрясение в Японии, беременность Мелании Трамп. Но результат прогнозируем железно — стоимость автомобилей в конце зимы скакнет на 3—5% в зависимости от аппетитов производителя. А вот чего совершенно точно не произойдет никогда, так это снижения цены: таков непреложный закон экономики.

Не надо забывать, что пока еще действует куча различных программ по стимулированию спроса — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и пр., также как скидки за утилизацию и трейд-ин. А вот соблаговолит ли государство продлить их на следующий год — неизвестно. Даже если и продлит, то начнут они работать разве что с весны, поскольку надо все посчитать, продумать, а заранее заниматься этим недосуг. И, между прочим, если льгот не будет, то уж акцизы на авто власти вполне могут повысить с самого Нового года, так же как и пересмотреть шкалу налогообложения в сторону, естественно, увеличения.

Посему, при наличии у вас денег и желания приобрести машину, не откладывайте этого дела в долгий ящик. Правда, и демонстрировать продавцу в автосалоне свою крайнюю заинтересованность в покупке не стоит, иначе тут же начнется элементарная разводка.