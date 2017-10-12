Почему не стоит откладывать покупку нового автомобиля

Фото: www.youtube.com
Наших соотечественников, собравшихся приобрести новый автомобиль ближе к концу года, традиционно волнует вопрос — стоит ли бежать в автосалон немедленно, или все-таки подождать до января-февраля. Особую актуальность эта дилемма приобретает сейчас, когда рынок вроде как пытается выползти из кризиса. Отодвигая в сторону все умные рассуждения экспертов, мы даем простой совет — бегите немедленно.
Эдуард Раскин

Рассуждения о тенденциях роста рынка, глобальной ценовой политике автоконцернов, скидочной политике и прочие заумные теоретизирования в практическом плане не стоят ни гроша. Прогнозы аналитиков и экспертов, независимо от их ранга и степени надутости щек, сбываются крайне редко, потому что жизнь идет своей дорогой, и никакие маркетологи не смогут «ее с пути свернуть», как пела одна известная в прошлом группа.

Тем не менее, любой, не обученный специально человек, обладающий не самым богатым опытом, превосходно может разложить все по полочкам самостоятельно. Чем привлекательно начало года? Только тем, что продавцы стараются сбыть с рук автомобили прошлогоднего выпуска. И посему устраивают акции, предлагают скидки или выгодные условия тем, кто согласен приобрести такую машину.

Фото: www.autonews.com

Однако подобная практика безнадежно устарела. Большинство компаний еще до начала нынешнего кризиса отказалось от практики предоставления новогодних дисконтов, и возрождать эту традицию совершенно не собирается. Кроме того, складские запасы многих компаний забиты настолько, что и сейчас вы легко сможете отыскать на них автомобиль 2016, а то и 2015 года выпуска. Зачем же ждать до января? Кстати, те бренды, которые продолжают игры со скидками, предлагают их практически круглый год, автоматически продлевая акцию после окончания ее заявленного срока.

Что еще говорит в пользу немедленной покупки машины? Грядущее ее подорожание. Любой. Независимо от марки. Независимо от класса. Независимо от ценовой категории. Скорее всего, прайс на нее будет переписан разок до конца года, и еще разок — в январе-феврале. Это к бабке не ходи. Причем, подорожание коснется как импортных автомобилей, так и локализованных, произведенных в России.

Фото: maxdigital.com

Отмазки могут быть любыми — инфляция, курсовая стоимость рубля, цена барреля нефти, ураган в Майами, землетрясение в Японии, беременность Мелании Трамп. Но результат прогнозируем железно — стоимость автомобилей в конце зимы скакнет на 3—5% в зависимости от аппетитов производителя. А вот чего совершенно точно не произойдет никогда, так это снижения цены: таков непреложный закон экономики.

Не надо забывать, что пока еще действует куча различных программ по стимулированию спроса — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и пр., также как скидки за утилизацию и трейд-ин. А вот соблаговолит ли государство продлить их на следующий год — неизвестно. Даже если и продлит, то начнут они работать разве что с весны, поскольку надо все посчитать, продумать, а заранее заниматься этим недосуг. И, между прочим, если льгот не будет, то уж акцизы на авто власти вполне могут повысить с самого Нового года, так же как и пересмотреть шкалу налогообложения в сторону, естественно, увеличения.

Посему, при наличии у вас денег и желания приобрести машину, не откладывайте этого дела в долгий ящик. Правда, и демонстрировать продавцу в автосалоне свою крайнюю заинтересованность в покупке не стоит, иначе тут же начнется элементарная разводка.

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12 октября 2017
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