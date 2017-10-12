Почему не стоит откладывать покупку нового автомобиля

Рассуждения о тенденциях роста рынка, глобальной ценовой политике автоконцернов, скидочной политике и прочие заумные теоретизирования в практическом плане не стоят ни гроша. Прогнозы аналитиков и экспертов, независимо от их ранга и степени надутости щек, сбываются крайне редко, потому что жизнь идет своей дорогой, и никакие маркетологи не смогут «ее с пути свернуть», как пела одна известная в прошлом группа.
Тем не менее, любой, не обученный специально человек, обладающий не самым богатым опытом, превосходно может разложить все по полочкам самостоятельно. Чем привлекательно начало года? Только тем, что продавцы стараются сбыть с рук автомобили прошлогоднего выпуска. И посему устраивают акции, предлагают скидки или выгодные условия тем, кто согласен приобрести такую машину.