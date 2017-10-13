Названы лучшие и худшие автосалоны Москвы, торгующие подержанными машинами

Так, на днях свой рейтинг рейтинге автосалонов подержанных автомобилей предлжила компания AutoTechnic. Он может быть полезен гражданам, озадаченным выбором авто секонд-хэнда, поскольку достаточно репрезентативен: экспертной оценке подверглись 240 автосалонов Москвы и Московской области, в том числе 110 официальных дилерских центров. Остальные 130 — простые автосалоны-площадки по продаже подержанных машин, к услугам которых, как ни странно, до сих пор прибегает немлое количество людей, ищущих на грош пятаков.

Компании оценивались по 10 самым актуальным для будущего владельца машины критериям. Во-первых, проверялось техническое состояние транспортного средства. Во-вторых, сравнивалось соответствие заявленного и фактического его состояния автомобиля. Так же изучались проценты случаев завышения года выпуска; приуменьшения числа собственников; недостоверного пробега; сомнительных сделок; отсутствия автомобиля, несмотря на рекламные объявления и посулы менеджеров; продажи автомобилей лицами, не являющимся гражданами РФ (гастарбайтеры по-сути); воспрепятствования проверке; использования «подставных владельцев».