Названы лучшие и худшие автосалоны Москвы, торгующие подержанными машинами

Фото carproof.com
Пока российские власти и представители дилерского сообщества ищут консенсус в вопросе цивилизованной — без обмана потребителя — торговле подержанными автомобилями, независимые эксперты проводят свои исследования и разными способами вычисляют добросовестных и не очень автокупцов.
Михаил Ростарчук

Так, на днях свой рейтинг рейтинге автосалонов подержанных автомобилей предлжила компания AutoTechnic. Он может быть полезен гражданам, озадаченным выбором авто секонд-хэнда, поскольку достаточно репрезентативен: экспертной оценке подверглись 240 автосалонов Москвы и Московской области, в том числе 110 официальных дилерских центров. Остальные 130 — простые автосалоны-площадки по продаже подержанных машин, к услугам которых, как ни странно, до сих пор прибегает немлое количество людей, ищущих на грош пятаков.

Компании оценивались по 10 самым актуальным для будущего владельца машины критериям. Во-первых, проверялось техническое состояние транспортного средства. Во-вторых, сравнивалось соответствие заявленного и фактического его состояния автомобиля. Так же изучались проценты случаев завышения года выпуска; приуменьшения числа собственников; недостоверного пробега; сомнительных сделок; отсутствия автомобиля, несмотря на рекламные объявления и посулы менеджеров; продажи автомобилей лицами, не являющимся гражданами РФ (гастарбайтеры по-сути); воспрепятствования проверке; использования «подставных владельцев».

Фото businessinsider.com

Приятно, что к официальным дилерам у экспертов претензий набралось немного. Упомянутые раннее махинации с отсутствующими автомобилями, неверными данными о годе выпуска и владельцах хотя и встречались, но носили единичных характер. Невелика и доля машин со скрученным пробегом — лишь 8%.

К самым популярным вариантам сомнительных сделок относятся наличие заранее проставленной в ПТС подписи бывшего владельца (что не позволяет судить о ее подлинности); продажа от лица бывшего собственника с подделыванием его подписи в договоре купли-продажи; продажа через третье физическое лицо, вписанное в ПТС и якобы являющееся сотрудником автосалона, а так же все остальные варианты, когда автосалон формально не является участником сделки, что дает ему возможность уйти от ответственности в случае продажи недоброкачественного товара.

Что ж, официальные дилеры действительно проверяют автомобили, только вот качество их диагностики сильно разнится. Фактически, покупатель может быть уверен лишь в том, что дилер замерил толщину краски, выявив перекрашенные детали. А если присутствуют замененные кузовные элементы, окрашенные, соответственно, одним слоем? Сведений о тяжести столкновения и объемах восстановительных работ дилеры не дают, и за фразой «окрашено заднее крыло» вполне может скрываться битый в бок автомобиль с переваренным крылом и новыми дверями.

Фото chron.com

С диагностикой агрегатов все так же неоднозначно. Часть дилеров действительно щепетильно проверяет свои автомобили, информируя клиентов даже о серьезных неисправностях. Но многие, особенно, если марка автомобиля для них непрофильная, ограничиваются лишь банальной оценкой износа колодок и тормозных дисков. Покупателю, конечно, никто в этом не признается — машина просто преподносится как исправная.

Автокупцы для привлечения клиентов часто используют схему с так называемыми подставным владельцами. Придуман для завлечения людей, избегающих общения с автосалонами. Содержание объявлений в таких случаях почти полностью не соответствует действительности, а сотрудники автосалона всячески открещиваются: «объявление размещали не мы».

И все же, к чести дилеров, откровенно плохих автомобилей было мало — средняя оценка технического состояния составила 7 баллов из 10, что, как правило, выставляется за незначительные технические замечания и несколько косметически окрашенных деталей.

Впрочем, все это покажется сущими пустяками, если взглянуть на методы работы остальных, «неофициальных» салонов.

Фото andreadekker.com

Достаточно сказать, что при посещении подобных мест год выпуска был завышен в 68% случаев, количество владельцев занижалось в 54%, в 61% автомобиль имел скрученный пробег, и в половине случаев салоны старались уйти от формального участия в сделке, продавая автомобиль от лица своих сотрудников, либо предыдущего владельца путем подделывания его подписи в договоре.

Ужасает и техническое состояние автомобилей: аварийные, покрашенные едва ли не из баллончика кузова, неисправные системы активной и пассивной безопасности, истекающие маслом изношенные агрегаты — чего только не встретишь. Усредненная оценка состояния автомобилей — всего 5,5, что уже является признаком серьезных проблем. И не стоит рассчитывать на искренность автосалона — в лучшем случае продавцы сообщат о бампере, перекрашенном после контакта с тележкой супермаркета. Единичные же хорошие машины быстро перестают казаться выгодной покупкой, если учесть хотя бы переплату за завышенный год выпуска, не говоря уже обо всем остальном.

Фото cars.com

Вот такая вырисовывается картина. Выводы из неё сделать просто — автосалоны не делятся на официальных дилеров и остальных, они делятся на официальных дилеров и мошенников. Последних очень много, они ничуть не скрываются, их трудно поймать за руку, у них даже не всегда есть имя, но они неизменно строят свой бизнес на обмане людей. А покупателю остается помнить, что залогом удачного приобретения является бдительность — всегда внимательно осматривайте автомобиль. Не стоит надеяться на то, что автосалон сделает это за вас, ведь его главная задача — продать вам автомобиль.

Что же касается лидеров по качественной торговле подержанными авто, то в пятерку лучших вошли такие компании, как «БалтАвтоТрейд», «Audi Центр Север», «ЛУКОЙЛ-Нефтепродукт», «Chicago Motors» и 'Азимут СП. А вот информацию о аутсайдерах рейтинга вы найдете здесь.

автопродажи, дилеры, вторичный рынок, подержанные авто, купить машину
13 октября 2017
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