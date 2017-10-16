5 полезных опций, которые помогут выгодно продать подержанное авто

Наряду с абсолютно бесполезным для нашего обывателя оборудованием, которое так любят навязывать дилеры, имеется действительно ряд актуальных позиций, которые пользуются устойчивым спросом и служат необходимым дополнением к любой модели. Разве можно сравнить, например, такие насущные праздники жизни, как кондиционер и парктроники с подсветкой порогов и проекционным дисплеем? А ведь все стоит денег.

Итак, покупая новый серийный автомобиль на большинстве обжитых территорий России желательно, чтобы по умолчанию он был оборудован как минимум кондиционером, а еще лучше — климат-контролем. Вряд ли автопроизводители, которые до сих пор продают кондиционер в качестве опции, экономят деньги жителей крайнего севера. Ведь даже относительно теплое время года кое-где в тех местах омрачается нашествием вездесущей мошкары, от которого в машине можно спастись, только наглухо закрыв окна. Как тут без кондиционера?

Если не камера заднего вида, то парктроники уж точно могли бы давно стать базовым оборудованием во всех новых машинах. Причем речь идет не только о наиболее распространенных задних парковочных ассистентах, но и передних. Свободного места в каменных джунглях все меньше и меньше, и способность филигранно парковаться стала более актуальной.