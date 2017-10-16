5 полезных опций, которые помогут выгодно продать подержанное авто

Фото www.gearopen.com
Практичный подход при покупке машины предписывает нам ряд правил, которые мы должны соблюдать. Например, приобретая новый автомобиль на оптимальный срок в два-три года, мы должны заранее позаботиться, чтобы на него сохранился стабильный высокий спрос. Спустя это время модель может потерять свою популярность, а вот определенные опции востребованы во все времена…
Иван Флягин

Наряду с абсолютно бесполезным для нашего обывателя оборудованием, которое так любят навязывать дилеры, имеется действительно ряд актуальных позиций, которые пользуются устойчивым спросом и служат необходимым дополнением к любой модели. Разве можно сравнить, например, такие насущные праздники жизни, как кондиционер и парктроники с подсветкой порогов и проекционным дисплеем? А ведь все стоит денег.

Итак, покупая новый серийный автомобиль на большинстве обжитых территорий России желательно, чтобы по умолчанию он был оборудован как минимум кондиционером, а еще лучше — климат-контролем. Вряд ли автопроизводители, которые до сих пор продают кондиционер в качестве опции, экономят деньги жителей крайнего севера. Ведь даже относительно теплое время года кое-где в тех местах омрачается нашествием вездесущей мошкары, от которого в машине можно спастись, только наглухо закрыв окна. Как тут без кондиционера?

Если не камера заднего вида, то парктроники уж точно могли бы давно стать базовым оборудованием во всех новых машинах. Причем речь идет не только о наиболее распространенных задних парковочных ассистентах, но и передних. Свободного места в каменных джунглях все меньше и меньше, и способность филигранно парковаться стала более актуальной.

В наших условиях также сложно представить современный автомобиль без обогрева сидений. Хотя бы передних, а ведь и это до сих пор кое-где роскошь. И уж не приходится мечтать об обогреве руля и лобового стекла. Впрочем, многие производители уже стали их включать в зимний пакет опций для российского рынка.

Еще одна функция в значительной степени служит для развлечения — USB-разъем. К тому же такое гнездо позволяет не только слушать любимую музыку с флешки и интегрировать смартфон в штатную медиасистему, но и заряжать последний при отсутствии обычного зарядного устройства. Полезная вещь!

В чем-чем, а в достоинствах биксенона сомневаться не приходится — широкий световой пучок, теплый спектр, низкое энергопотребление и стабильная работа линзы, поэтому неслучайно такая оптика входит в ТОП-5 самых востребованных опций. К тому же ксенон практически не нагревается и обеспечивает длительный срок службы.

Как видно, самые актуальные опции — далеко не самые дорогие, и они давно уже могли бы стать стандартным оборудованием в современных автомобилях.

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16 октября 2017
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