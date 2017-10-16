Как грамотно сдать в аренду автомобиль

Перво-наперво, следует потратиться на страховку, чтобы по полной программе избавить себя от рисков. Еще одно финансовое вложение практикуют особо щепетильные владельцы дорогих машин, потребляющих высокооктановое топливо — они устаноавливают газовое оборудование. Логика понятна: возможность клиента пользоваться самым дешевым топливом избавит его от необходимости экономить на дешевом бензине, что продлит жизнь автомобилю.

Кроме того, лучше пройти полное техобслуживание машины, после чего диагностировать ее техническое состояние, чтобы приложить копии результатов компьютерной диагностики к акту о приемке-сдаче транспортного средства. Этот документ подтвердит о его исправном состоянии на момент сдачи.

Определившись со сроком аренды, вам следует понять, за какую цену вы рассчитываете отдать свою машину в прокат, чтобы это для вас было выгодно. Тариф будет зависеть от рыночных условий, степени потребительского спроса, а также от класса авто, его возраста и технического состояния. Кроме этих факторов следует учесть оплату текущего ремонта, учитывая сроки простоя, а также штрафы. Средние расценки можно установить по объявлениям о прокате.