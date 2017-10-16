Как грамотно сдать в аренду автомобиль

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Как известно, человеку свойственно ощущение постоянной нехватки денег, поэтому никогда не будет лишним напомнить: всегда можно заработать на собственной машине, например, сдать ее в аренду. Как это сделать грамотно, чтобы максимально обезопасить себя от неприятных сюрпризов, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Перво-наперво, следует потратиться на страховку, чтобы по полной программе избавить себя от рисков. Еще одно финансовое вложение практикуют особо щепетильные владельцы дорогих машин, потребляющих высокооктановое топливо — они устаноавливают газовое оборудование. Логика понятна: возможность клиента пользоваться самым дешевым топливом избавит его от необходимости экономить на дешевом бензине, что продлит жизнь автомобилю.

Кроме того, лучше пройти полное техобслуживание машины, после чего диагностировать ее техническое состояние, чтобы приложить копии результатов компьютерной диагностики к акту о приемке-сдаче транспортного средства. Этот документ подтвердит о его исправном состоянии на момент сдачи.

Определившись со сроком аренды, вам следует понять, за какую цену вы рассчитываете отдать свою машину в прокат, чтобы это для вас было выгодно. Тариф будет зависеть от рыночных условий, степени потребительского спроса, а также от класса авто, его возраста и технического состояния. Кроме этих факторов следует учесть оплату текущего ремонта, учитывая сроки простоя, а также штрафы. Средние расценки можно установить по объявлениям о прокате.

Кому бы вы не отдавали в аренду машину — частному лицу или в службу такси, вам следует позаботиться о грамотной юридической поддержке при составлении договора аренды транспортного средств. Если это таксопарк, то необходимо зафиксировать лимит по суточному пробегу, чтобы ваше авто не использовалось в личных целях водителем такси. Впрочем, ничто не мешает вам установить аналогичный лимит и при сделке с частником.

Пробейте максимум информации о личности клиента через различные источники, проверьте паспортные и регистрационные данные, чтобы иметь представление, кому вы доверяете свое имущество. В условиях контракта учитывайте возраст клиента и его стаж вождения. Договор аренды должен соответствовать статьям 642—649 Гражданского кодекса РФ, которые устанавливают этот вид сделки. В документе следует прописать следующее:

  1. характеристики автомобиля — марка, цвет кузова, год выпуска, регистрационный и идентификационный номера;
  2. срок аренды;
  3. обязанности сторон; обязательно зафиксируйте в контракте условия и сроки возмещения ущерба в случае ДТП, угона и текущего ремонта;
  4. сумма аренды, сроки и способы ее предоставления;
  5. ответственность сторон, где следует указать конкретные условия оплаты штрафов за просрочку аренды, возврата автомобиля и нарушение других пунктов договора;
  6. форс-мажорные обстоятельства;
  7. адреса, реквизиты и подписи сторон.

Что касается арендодателя, то есть вас, то согласно статьи 611 ГК РФ вместе с машиной вы должны передать комплект оборудования и документов — полный набор ключей, дистанционный пульт управления, запасное колесо, аптечка и пр. Среди документов должены быть свидетельство о регистрации и страховой полис ОСАГО.

Факт передачи лучше зафиксировать в акте о приемке-сдаче транспортного средства, где следует указать о его техническом состоянии и наличии повреждений. Договор, акт и доверенность в двух экземплярах следует заверить у нотариуса.

автоправо, кризис, лизинг, аренда автомобиля
16 октября 2017
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