Автомобильный парк России продолжает стареть

Самые «свеженькие» машины уходят с рук в Татарстане — их возраст в среднем равен 7,5 года, свидетельствует проведенное порталом Auto.ru исследование. За республикой следует Москва с областью, где этот показатель равен 8,8 годам. Санкт-Перербург занимает третье место — там продаются автомобили в среднем отъездившие по дорогам 9 лет.

В числе регионов, где реализуются наиболее древние машины, оказались Красноярский край (13,2 года), Новосибирская и Воронежская области (13,0 и 10,6 года). А ближе всего к средней температуре по больнице расположилась Челябинская область — средний возраст подержанных автомобилей, которые продаются там, составляет 10,4 года.

По спросу среди марок по стране лидирует отечественная LADA — количество просмотров объявлений о продаже машин этого бренда достигает 13,6% от общего числа. Далее идет Toyota c 7,0%, и замыкает тройку Volkswagen с 6,1%. В Москве ситуация несколько иная: спрос распределяется следующим образом: 7,3% — Hyundai, столько же — LADA, 7,0% — KIA.

Наибольший интерес среди подержанных машин по итогам третьего квартала вызывает Ford Focus. За ним следуют Hyundai Solaris и KIA Rio. Любопытно, что самыми востребованными до сих пор остаются автомобили в кузове седан — их желали бы приобрести 37,6% потенциальных покупателей. Кроссоверы ищут 29,3%, а хетчбэки — 18,9% тех, кто находится в поиске на вторичном рынке.