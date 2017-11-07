Самые выгодные предложения на покупку легковых авто в лизинг

Так, компания Ford объявила на днях о возможности покупки 5 своих моделей — Fiesta, Focus, EcoSport,Mondeo и Ford Kuga – на условиях льготного лизинга, по условиям которого скидки для потенциальных клиентов составят 10% для физлиц и до 12,5% — для юрлиц, участвующих в дополнительных программах «Свое дело» и «Российский фермер». При этом, что любопытно, скидка по программе льготного лизинга может суммироваться с выгодой по собственным финансовым предложениям Ford Sollers, таким, например, как как программа «Трейд-ин». Единственное «ограничение» — воспользоваться этими весьма выгодными условиями можно только до 1 декабря 2017 года.

Между тем, с подобными предложениями выступают и другие автопроизводители, представленные на нашем рынке. В частности, об об участии в государственной программе льготного лизинга автомобилей, объявила Skoda. Правда, чехи ориентируются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь корпоративные клиенты бренда, включая таксопарки, приобретая транспортное средство по договору финансовой аренды, могут рассчитывать на уменьшение его стоимости на 10% на уплату авансового платежа. Предприятия малого и среднего бизнеса могут получить выгоду в размере 12,5% на уплату авансового платежа. Под действие программы попадают Rapid, Octavia и Yeti.