Самые выгодные предложения на покупку легковых авто в лизинг

Фото carfax.eu
Споры о том, какая из схем покупки автомобиля на заемные деньги — автокредит или лизинг — выгоднее, продолжаются до сих пор, и однозначного ответа на этот вопрос до сих пор нет. У каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы. Однако сегодня ряд компаний предлагает совместить лизинг с другими программами, снижающими стоимость нового авто. И в этом смысле лизинг мможет быть интересен как юридическим, так и физическим лицам.
Михаил Ростарчук

Так, компания Ford объявила на днях о возможности покупки 5 своих моделей — Fiesta, Focus, EcoSport,Mondeo и Ford Kuga – на условиях льготного лизинга, по условиям которого скидки для потенциальных клиентов составят 10% для физлиц и до 12,5% — для юрлиц, участвующих в дополнительных программах «Свое дело» и «Российский фермер». При этом, что любопытно, скидка по программе льготного лизинга может суммироваться с выгодой по собственным финансовым предложениям Ford Sollers, таким, например, как как программа «Трейд-ин». Единственное «ограничение» — воспользоваться этими весьма выгодными условиями можно только до 1 декабря 2017 года.

Между тем, с подобными предложениями выступают и другие автопроизводители, представленные на нашем рынке. В частности, об об участии в государственной программе льготного лизинга автомобилей, объявила Skoda. Правда, чехи ориентируются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь корпоративные клиенты бренда, включая таксопарки, приобретая транспортное средство по договору финансовой аренды, могут рассчитывать на уменьшение его стоимости на 10% на уплату авансового платежа. Предприятия малого и среднего бизнеса могут получить выгоду в размере 12,5% на уплату авансового платежа. Под действие программы попадают Rapid, Octavia и Yeti.

Фото http://my.prostreetonline.com

А вот Mitsubishi, которая так же присоединилась к госпрограмме льготного лизинга, заявила о том, что ее клиенты — правда, тоже только корпоративные — выгадают от подобной схемы до 19,5% от стоимости приобретаемого авто. Дело в том, что начальная выгода на приобретение Mitsubishi Outlander по программе ООО «ММС Рус» для корпоративных клиентов составляет до 7% и скидки суммируются. Таким образом общая выгода на покупку автомобиля по программе льготного лизинга может быть до 19,5%. Однако это предложение действует только на одну модель — Outlander.

– Покупка нового авто через лизинг становится все более востребованной услугой в России, — комментируют ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» представители российского офиса Ford. — Лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию. Преимуществами лизинга являются отсутствие ограничения по возрасту клиента, простота оформления сделки — получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке, более эффективное администрирование налогов и других платежей, связанных с автомобилем, так как автомобиль до завершения срока лизинга числится на балансе лизинговой компании…

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7 ноября 2017
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