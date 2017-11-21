По каким причинам банки отказывают в получении автокредита

Одна из основных причин нежелания финансистов одалживать деньги на покупку автомобиля является плохая кредитная история заемщика: по этой причине в автокредите отказывают 22,2% обратившихся. На втором месте — избыточная кредитная нагрузка заемщика. Из-за того, что гражданин «нахватал» кучу других кредитов, в выдаче денег на машину отказывают примерно 8% заявителей. Поэтому собираясь просить деньги на приобретение «железного коня», сначала погасите другие задолженности..

Также в автокредитовании наиболее часто встречается отказ по причине несоответствия данных заявителя — 5% отказов. То есть потенциальный заемщик или откровенно обманывает финансовое учреждение, или, что случается чаще, просто неаккуратно относится к заполнению документов.

Но самый главный мотив отказа, на который простой человек повлиять никак не может — это кредитная политика банка. Что скрывается за этой формулировкой, досконально неизвестно никому, а любая просьба потенциального клиента расшифровать эту причину отказа, натыкается на сухое «без комментариев». Между тем, по этому «поводу» банки не выдают автокредиты 48% обратившимся к ним людям.