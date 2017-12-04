6 причин, по которым лучше отказаться от покупки подержанного автомобиля

Фото moneycrashers.com
Покупая автомобиль с пробегом, придется поиграть в детектива — зачастую продавцы стараются скрыть неприятные ситуации, в которые попадала машина в прошлом. В том, что нужно проверить перед покупкой подержанного автомобиля, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

– ДТП — самая частая проблема, которую скрывают продавцы подержанных машин, — подчеркивает эксперт портала «АвтоВзгляд» руководитель онлайн-сервиса проверки автомобилей avtocod.ru Александр Васильев. — Каждая четвертая проверка, сделанная с помощью нашего сервиса, показывает данные об участии автомобиля в авариях. В этом нет ничего удивительного: большинство водителей хоть раз да попадали в незначительную аварию. Здесь нужно учитывать, к каким повреждениям машины она привела. Если это лобовое столкновение, то от автомобиля точно нужно отказываться. Слишком много затрат понадобится на ремонт.

Стоит насторожиться, если автомобиль не один и даже не два раза попадал в аварии. Не так давно проверяли машину, которая за несколько дней попала в три дорожно-транспортных происшествия. Два из них — столкновение. Одно— наезд на стоящее транспортное средство. Конечно, такую «тачку» покупать не стоит. Неаккуратный водитель — проблемное авто.

Фото Агентство «Москва»

Ограничения ГИБДД

Вторая по частоте проблема, с которой приходится сталкиваться покупателям автомобилей — ограничения на регистрационные действия. Такая санкция накладывается, например, на залоговые и арестованные автомобили. Собственник не имеет право продавать транспорт до погашения задолженности. Но некоторым «закон не писан». Новый хозяин покупает автомобиль в залоге или в аресте и попадает в ситуацию, когда машина вроде есть, вот только пользоваться ей на законных основаниях нельзя.

В некоторых случаях можно снять ограничения: например, заплатить имеющиеся задолженности или, что сложнее, убедить расплатиться с долгами предыдущего владельца, продавшего вам автомобиль. На это уйдет много нервов и не один день, поэтому лучше заранее узнать, нет ли на машине ограничений. Проверить автомобиль на ограничения можно по базам ГИБДД и ФССП.

Угон

Не самая частая проблема, но очень опасная. Из 1000 проверенных автомобилей, 4 обычно находятся или находились в угоне. Приобретение угнанной машины — самая страшная авантюра, так как данный автомобиль не только невозможно поставить на учет, но, скорее всего, сотрудники полиции просто изымут транспортное средство для последующей установки владельца и возвращения ему. В итоге вы останетесь и без денег, и без машины.

Количество владельцев

Многие автовладельцы не обращают внимания на то, сколько человек владели автомобилем до них. Напрасно, так как за большим числом собственников могут скрываться большие проблемы. Во-первых, велика вероятность, что автомобиль часто продается потому, что каждый владелец спешит от него избавиться в силу каких-то обстоятельств: машина может быть битой или в залоге.

Во-вторых, причиной может быть перекупство, когда автомобиль пытаются купить дешевле и продать дороже. Как правило, перекупщики машин стараются продать автомобиль, купленный ниже рынка, а для цены ниже рынка тоже всегда есть своя причина.

Утилизация

Бывает так, что человек покупает автомобиль, которого уже документально и нет вовсе — речь идет об утилизированных машинах. В наш сервис обращался мужчина, намеревавшийся приобрести авто у перекупщика. Его привлекла низкая стоимость и хорошее состояние, но тем не менее рисковать не хотелось, и он заказал проверку. Оказалось, что после приобретения автомобиля перекупщиком, прежнему владельцу стали приходить штрафы, и он отправил машину в утилизацию. Но тогда доверчивому покупателю повезло — прошлый владелец пошел навстречу, и машину «восстановили». Но так везет не всем, и есть риск остаться вовсе без автомобиля.

Фото: www.kursiv.kz

Кредит или залог

Нередко люди продают автомобили, которые ранее приобрели в кредит. Нужно понимать, что в случае продажи такого авто долговые обязательства также переходят от продавца к покупателю, при этом покупатель о том, что машина принадлежит банку, может даже и не знать. Машина может быть не просто кредитной, а с сильно просроченными сроками платежей, что приводит к тяжкой долговой кабале для покупателя.

Первым делом при покупке автомобиля нужно узнать, что у него с ПТС. Паспорт машины — главный документ, который всегда на руках у владельца. Исключение составляет кредит или залог, когда ПТС хранится в банке или кредитной организации, выдавшей деньги под залог авто.

В случае, если у относительно свежего автомобиля — дубликат ПТС, следует попросить ксерокопию оригинала. Если же ее нет, то велика вероятность, что перед вами кредитный авто, покупка которого может обойтись куда дороже оговоренной цены.

…Для того, чтобы избежать любых проблем с автомобилем, а как мы убедились, таких проблем может быть много, и они разнообразны, не лишним будет провести предварительную проверку автомобиля онлайн по VIN или госномеру. И убедившись в полной юридической чистоте, вызывать проверку с выездом или отправляться в сервис для выяснения технического состояния машины.

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4 декабря 2017
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