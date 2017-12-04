6 причин, по которым лучше отказаться от покупки подержанного автомобиля

– ДТП — самая частая проблема, которую скрывают продавцы подержанных машин, — подчеркивает эксперт портала «АвтоВзгляд» руководитель онлайн-сервиса проверки автомобилей avtocod.ru Александр Васильев. — Каждая четвертая проверка, сделанная с помощью нашего сервиса, показывает данные об участии автомобиля в авариях. В этом нет ничего удивительного: большинство водителей хоть раз да попадали в незначительную аварию. Здесь нужно учитывать, к каким повреждениям машины она привела. Если это лобовое столкновение, то от автомобиля точно нужно отказываться. Слишком много затрат понадобится на ремонт.
Стоит насторожиться, если автомобиль не один и даже не два раза попадал в аварии. Не так давно проверяли машину, которая за несколько дней попала в три дорожно-транспортных происшествия. Два из них — столкновение. Одно— наезд на стоящее транспортное средство. Конечно, такую «тачку» покупать не стоит. Неаккуратный водитель — проблемное авто.