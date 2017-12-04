6 причин, по которым лучше отказаться от покупки подержанного автомобиля

Ограничения ГИБДД

Вторая по частоте проблема, с которой приходится сталкиваться покупателям автомобилей — ограничения на регистрационные действия. Такая санкция накладывается, например, на залоговые и арестованные автомобили. Собственник не имеет право продавать транспорт до погашения задолженности. Но некоторым «закон не писан». Новый хозяин покупает автомобиль в залоге или в аресте и попадает в ситуацию, когда машина вроде есть, вот только пользоваться ей на законных основаниях нельзя.

В некоторых случаях можно снять ограничения: например, заплатить имеющиеся задолженности или, что сложнее, убедить расплатиться с долгами предыдущего владельца, продавшего вам автомобиль. На это уйдет много нервов и не один день, поэтому лучше заранее узнать, нет ли на машине ограничений. Проверить автомобиль на ограничения можно по базам ГИБДД и ФССП.

Угон

Не самая частая проблема, но очень опасная. Из 1000 проверенных автомобилей, 4 обычно находятся или находились в угоне. Приобретение угнанной машины — самая страшная авантюра, так как данный автомобиль не только невозможно поставить на учет, но, скорее всего, сотрудники полиции просто изымут транспортное средство для последующей установки владельца и возвращения ему. В итоге вы останетесь и без денег, и без машины.