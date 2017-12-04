Как максимально точно оценить подержанную машину перед ее продажей

Фото carproof.com
Сегодня совершенно бесплатную услугу по оценке подержанного авто перед его продажей оказывают десятки интернет-ресурсов. При этом, что любопытно, предлагаемые ими «итоговые» цены могут отличаться друг от друга на десятки тысяч рублей в ту или иную сторону. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему так происходит; можно ли доверять подобным инструментам, и не лучше ли самостоятельно вычислить стоимость своего «железного коня».
Михаил Ростарчук

И для начала скажем, что цель практически всех подобных электронных оценщиков — заставить владельца машины разместить свое объявление о ее продаже на том самом сайте, где имеется онлайн-калькулятор. Именно поэтому определенная им стоимость вашего старенького Ford Focus как правило сильно завышена. То есть выставив его по предложенной цене вы будете ждать покупателя веки вечные, или замучаетесь отбиваться от перекупов, которые станут с вами долго и нудно торговаться.

Другая причина неадекватной оценки кроется в том, что большинство подобных калькуляторов работают по традиционному алгоритму, когда примитивно используется статистика цен на точно такие же подержанные авто и вычисляется средняя цена. Что не позволяет учесть особенности каждой конкретной машины, а по некоторым редким моделям просто нет нужного количества статистики. Иначе говоря, при подобном подходе сложно вычислить оптимальную цену конкретного экземпляра, при котором он быстро «уйдет с молотка» по устраивающей его хозяина цене.

Поэтому до недавнего времени лучшим способом оценки оставался трезвый расчет автовладельца, сравнивающего цены на разных интернет-площадках на уже выставленные на реализацию автомобили. Правда, процесс этот достаточно трудоемкий и не гарантирующий правильный итоговый результат. Ведь стальные продавцы могли и пользоваться описанными выше калькуляторами, и не справиться с собственной жадностью, назначив явно не соответствующую ожиданиям потенциальных покупателей цену. Однако сегодня на этом рынке появился довольно вменяемый сервис оценки, более-менее точно определяющий реальную цену б/у автомобиля.

Ему, по крайней мере, можно доверять хотя бы потому, что он создан порталом, через который подержанные авто реализуются не первое десятилетие. А главная его фишка в том, что при его создании использовалось машинное обучение на базе Авто.ру из миллионов объявлений. При этом, что важно, для анализа берутся объявления только за последний год и приоритет отдается последним ценам перед снятием по причине продажи. Другими словами, в процессе расчета алгоритм руководствуется наиболее приближенными цифрами к цене сделки, самыми свежими знаниями о рынке, а также учитывает специфику каждой марки и модели. Даже мелкие детали, например наличие или отсутствие сигнализации в машине, сыграли свою роль. Кроме того, повторимся, система продолжает обучаться на каждом новом объявлении и, таким образом, самосовершенствуется.

– Сервис оценивает машины по основным параметрам, таким как модель, марка, тип кузова, поколение, пробег и регион, где состоится сделка, и выдает интервал цен. Но можно указать и другие данные — тогда цена будет еще точнее. Кроме того, можно посмотреть примеры уже выставленных автомобилей с похожими характеристиками и сразу перейти к продаже, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель проекта Мирон Костенко. — Ведь любой подержанный автомобиль — уникальный товар. Его цена высчитывается на основе множества параметров и может сильно отличаться от случая к случаю. Мы решили создать сервис, который поможет определить стоимость автомобиля наиболее точно. Он будет полезен не только продавцам и покупателям автомобилей, но и представителям бизнеса: автодилерам, банкам и страховым компаниям…

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4 декабря 2017
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