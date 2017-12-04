Как максимально точно оценить подержанную машину перед ее продажей

И для начала скажем, что цель практически всех подобных электронных оценщиков — заставить владельца машины разместить свое объявление о ее продаже на том самом сайте, где имеется онлайн-калькулятор. Именно поэтому определенная им стоимость вашего старенького Ford Focus как правило сильно завышена. То есть выставив его по предложенной цене вы будете ждать покупателя веки вечные, или замучаетесь отбиваться от перекупов, которые станут с вами долго и нудно торговаться.

Другая причина неадекватной оценки кроется в том, что большинство подобных калькуляторов работают по традиционному алгоритму, когда примитивно используется статистика цен на точно такие же подержанные авто и вычисляется средняя цена. Что не позволяет учесть особенности каждой конкретной машины, а по некоторым редким моделям просто нет нужного количества статистики. Иначе говоря, при подобном подходе сложно вычислить оптимальную цену конкретного экземпляра, при котором он быстро «уйдет с молотка» по устраивающей его хозяина цене.

Поэтому до недавнего времени лучшим способом оценки оставался трезвый расчет автовладельца, сравнивающего цены на разных интернет-площадках на уже выставленные на реализацию автомобили. Правда, процесс этот достаточно трудоемкий и не гарантирующий правильный итоговый результат. Ведь стальные продавцы могли и пользоваться описанными выше калькуляторами, и не справиться с собственной жадностью, назначив явно не соответствующую ожиданиям потенциальных покупателей цену. Однако сегодня на этом рынке появился довольно вменяемый сервис оценки, более-менее точно определяющий реальную цену б/у автомобиля.