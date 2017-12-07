Самые опасные способы обмана покупателя автомобиля

Действительно, при покупке подержанного автомобиля через автосалон или специализированную компанию вы не то, чтобы полностью страхуетесь от мошенничества, но, по крайней мере, значительно снижаете вероятность обмана. Те, кто принципиально не хочет пользоваться услугами посредников, имеют свои резоны — в случае удачной сделки это помогает сэкономить деньги, иногда значительно. Однако всегда следует помнить, что мошенники не дремлют — надувательством они зарабатывают себе на жизнь. И крючок, на который они нас ловят — это человеческая жадность и самоуверенность.

При сделках купли-продажи авто покупателей обманывают чаще, поэтому им следует быть особенно внимательными. Помимо всем известных махинаций с документами на машины — поддельные ПТС, обремененные кредитными обязательствами ТС и прочее — существуют и другие способы облапошить наивного участника сделки. Порой они настолько откровенны и незамысловаты, что не вызывают никаких подозрений. Их достаточно много, но мы приводим здесь лишь пять из них, самых опасных для кошелька.