Самые опасные способы обмана покупателя автомобиля

Фото: www.edmunds.com
Приобретение автомобиля с рук у частного продавца все больше и больше становится занятием архаичным. Тем не менее, многие наши сограждане по-прежнему предпочитают покупать машину непосредственно у ее прежнего владельца. Отваживаясь на такой шаг, они автоматически попадают в зону повышенного риска.
Эдуард Раскин

Действительно, при покупке подержанного автомобиля через автосалон или специализированную компанию вы не то, чтобы полностью страхуетесь от мошенничества, но, по крайней мере, значительно снижаете вероятность обмана. Те, кто принципиально не хочет пользоваться услугами посредников, имеют свои резоны — в случае удачной сделки это помогает сэкономить деньги, иногда значительно. Однако всегда следует помнить, что мошенники не дремлют — надувательством они зарабатывают себе на жизнь. И крючок, на который они нас ловят — это человеческая жадность и самоуверенность.

При сделках купли-продажи авто покупателей обманывают чаще, поэтому им следует быть особенно внимательными. Помимо всем известных махинаций с документами на машины — поддельные ПТС, обремененные кредитными обязательствами ТС и прочее — существуют и другие способы облапошить наивного участника сделки. Порой они настолько откровенны и незамысловаты, что не вызывают никаких подозрений. Их достаточно много, но мы приводим здесь лишь пять из них, самых опасных для кошелька.

Фото: www.gannett-cdn.com

Требование залога или предоплаты

Вас просят внести некую сумму денег, чтобы «застолбить» за вами приглянувшийся автомобиль. Сумма эта как правило невелика — от одной до нескольких тысяч рублей. Возиться ради них с составлением расписки, которая должна по хорошему включать паспортные данные участников сделки, полную цену машины, условия расторжения сделки подписи двух дееспособных свидетелей, захочется не каждому. Да и продавец намекать на вашу скаредность и крохоборство. А после получения денег — наличными, на электронный кошелек, на телефон или любым другим способом — мошенник просто исчезает. Кстати говоря, даже имея на руках расписку, доказать свою правоту в суде будет непросто. Поэтому лучше вообще не связываться с авансами, а выплачивать всю сумму при завершении сделки. В конце концов, это не последний подержанный автомобиль в мире.

Аванс за недоступный автомобиль

Заманчивое предложение купить машину по цене намного ниже средней по рынку порой оборачивается обыкновенным обманом с целью выудить у вас авансовый платеж. Вам объясняют, что автомобиль находится за рубежом, и вы должны покрыть часть расходов на его транспортировку и растаможку. В качестве доказательства серьезности предложения предъявляются фото авто, копии его документов, договоры с зарубежным автодилером и транспортной компанией. Если вы поведетесь на эти аргументы, то итог будет таким же, как и в предыдущем случае — получив аванс, жулики бесследно исчезнут.

Фото: www.1stchoicecars.uk.com

Завышение цены

Вам снова предлагают очень выгодные финансовые условия покупки по цене ниже рыночной. После осмотра машины продавец просит оставить залог, напирая на идеальное состояние автомобиля и очередь из потенциальных покупателей. Расписка в получении денег составляется по всем правилам с единственным маленьким упущением — в ней по забывчивости не указывается финальная цена авто. Когда вы приезжаете оформлять сделку, то к своему удивлению обнаруживаете, что в подготовленном договоре цена неожиданно выросла, причем значительно. И тут вас ставят перед неприятным выбором — либо платить за машину требуемую сумму, либо проститься с залогом.

Скрытые дефекты

Превосходный внешний вид автомобиля не означает, что и внутри он столь же безупречен. Речь идет даже не о покупке «утопленника» или машину, сваренную из двух разбитых. Скрытые очаги коррозии, выработавшие свой ресурс узлы, например, вы не сможете обнаружить даже при внимательном осмотре. Защититься на все сто процентов от такой «подставы» невозможно. Однако тщательный осмотр мастером на автосервисе поможет выявить большую часть замаскированных «болячек».

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7 декабря 2017
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