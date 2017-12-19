8 советов, как правильно сфотографировать автомобиль для продажи

Для того, чтобы сделать хорошее фото машины, которую вы собираетесь выставить на продажу, совсем не обязательно обладать навыками профессионального фотографа. Скорее, наоборот — они вам навредят. Но постараться преподнести свой автомобиль как можно лучше необходимо — потратив немного времени на хорошие снимки, вы сможете потом получить немного больше денег.

1. Правильно выбирайте время для съемки

Яркий солнечный свет — главный враг при фотографировании автомобиля. Под полуденным солнцем автомобиль будет выглядеть бледно, а тени окажутся слишком резкими. Лучше всего снимать спустя полчаса после восхода или, наоборот, за час до захода. Тогда цвет кузова будет смотреться более выигрышно.

2. Снимайте с нескольких ракурсов

Сфотографируйте автомобиль со всех ракурсов, которые вам только подскажет ваша фантазия. При этом обязательно нужно снять его спереди, сбоку, сзади и затем со всех четырех углов. Продавая пикап, не поленитесь залезть на возвышение и ознакомить покупателей с видом его кузова. Двигатель фотографируйте только в чистом виде и только тогда, когда в его конструкции есть что-то уникальное.