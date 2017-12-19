8 советов, как правильно сфотографировать автомобиль для продажи

Фото: www.videoblocks.com
Если снабдить объявление о продаже подержанного автомобиля неудачной фотографией, то им заинтересуются только в том случае, если вы укажете действительно интересную цену. Но правильно сделанный снимок привлечет внимание потенциального покупателя в любом случае.
Эдуард Раскин

Для того, чтобы сделать хорошее фото машины, которую вы собираетесь выставить на продажу, совсем не обязательно обладать навыками профессионального фотографа. Скорее, наоборот — они вам навредят. Но постараться преподнести свой автомобиль как можно лучше необходимо — потратив немного времени на хорошие снимки, вы сможете потом получить немного больше денег.

1. Правильно выбирайте время для съемки

Яркий солнечный свет — главный враг при фотографировании автомобиля. Под полуденным солнцем автомобиль будет выглядеть бледно, а тени окажутся слишком резкими. Лучше всего снимать спустя полчаса после восхода или, наоборот, за час до захода. Тогда цвет кузова будет смотреться более выигрышно.

2. Снимайте с нескольких ракурсов

Сфотографируйте автомобиль со всех ракурсов, которые вам только подскажет ваша фантазия. При этом обязательно нужно снять его спереди, сбоку, сзади и затем со всех четырех углов. Продавая пикап, не поленитесь залезть на возвышение и ознакомить покупателей с видом его кузова. Двигатель фотографируйте только в чистом виде и только тогда, когда в его конструкции есть что-то уникальное.

Фото: www.zacuto.com

3. Делайте пробную фотографию

С современной цифровой техникой очень просто сделать правильное кадрирование. Сделайте пробный снимок и внимательно изучите его композицию. Проверьте, попадают ли в кадр те кузовные элементы, которые вы упомянули в сопроводительном описании.

4. Выверните колеса

Обязательно выверните передние колеса так, чтобы диски (или колпаки) были хорошо видны и не попадали в тень, отбрасываемую крылом. Именно эта деталь важна, а вовсе не рисунок протектора, который все равно не будет различим.

5. Следите за тенями

Тени, падающие от деревьев или фонарных столбов на машину, искажают форму ее кузова, скрывают попавшие под на них детали и мешают целостному восприятию объекта съемки.

Фото: www.autoevolution.com

6. Отсекайте ненужный фон

Автомобиль должен занимать весь снимок. Именно его будут разглядывать покупатели, а не унылый пейзаж вокруг. Чем крупнее машина на фотографии, тем проще различить на ней различные детали и элементы экстерьера. Если вы забыли об этом правиле во время съемки, обрежьте кадр потом на компьютере.

7. Приберитесь в салоне

Большая ошибка, хотя и очень распространенная, фотографировать грязный захламленный салон. Имейте в виду, что даже небольшая грязинка обязательно «вылезет» на снимке. У покупателя такая картинка однозначно вызовет отторжение и нежелание покупать именно вашу машину. Тем более, что при обилии автомоек с современным оборудованием нетрудно привести салон автомобиля в идеальный порядок.

8. Не подражайте профессионалам

Покупатели с подозрением относятся к шикарным постановочным фотографиям подержанных автомобилей, сделанным с профессиональным качеством. Вероятно, они подозревают, что на снимке изображена совсем не та машина, которая действительно продается. Будьте проще. В данном случае ваших любительских навыков вполне достаточно.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, продать машину, купить машину
19 декабря 2017
50


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы