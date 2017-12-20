Почему подержанные машины лучше покупать у женщин

МОТОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Что касается двигателя и ходовой части, то, как отмечают эксперты сервиса CarPrice, состояние «женских машин» даже лучше чем «мужских» (свой вывод специалисты этой фирмы сделали, осмотрев только в этом году более 130 000 подержанных авто и оценив каждое из них более, чем по 500 параметрам).Это объясняется более спокойным, осторожным и аккуратным стилем езды большинства автоледи (персон типа Мары Багдасарян мы в расчет не берем).

– Немаловажен и тот факт, что женщины, как правило, не любят чинить автомобили. Поэтому их авто чуть свежее, а пробеги — меньше, чем у мужчин, — комментирует ситуацию Денис Долматов, генеральный директор CarPrice. — Более того: бьшая часть «женских» авто являются свежими моделями: почти треть из них (27,7%) имеют пробег до 100 000 километров. При этом, пятая часть осмотренных нами машин находится на гарантии, не достигнув трехлетнего возраста…