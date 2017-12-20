Почему подержанные машины лучше покупать у женщин

КУЗОВНЫЕ СТРАДАНИЯ
Поскольку осмотр любого транспортного средства всегда начинается с его внешнего вида, глянем и мы на «женские» автомобили. С этой точки зрения они, на первый взгляд, проигрывают «мужским». Но только на первый, поскольку вроде бы многочисленные его повреждения — очень мелкие. Поскольку слабый пол в силу чисто физиологических причин имеют большие проблемы с парковой вообще и в стесненном пространстве в частности, мелких царапин на передних крыльях, сколов на бамперах тут можно найти больше. Однако, повторимся, эти повреждения незначительны. В отличие от тех, что можно найти на старых авто, на которых ездили представители сильного пола. Аварии, в которые попадают мужчины, как правило гораздо серьезнее и имеют более тяжелые последствия, которые зачастую полностью не ликвидируются в процессе даже качественного ремонта, а лишь серьезно маскируются.