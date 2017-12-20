Почему подержанные машины лучше покупать у женщин

Фото wisegeek.com
На что только не советуют эксперты обращать внимание при покупке авто с пробегом: параметров, по которым рекомендуется проверять б/у автомобиль, десятки, если не сотни. Но мало кто из знатоков вторичного рынка скажет вам, что подержанную машину лучше брать «из под женщины», нежели «из-под мужчины». Между тем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», это именно так.
Михаил Ростарчук

КУЗОВНЫЕ СТРАДАНИЯ

Поскольку осмотр любого транспортного средства всегда начинается с его внешнего вида, глянем и мы на «женские» автомобили. С этой точки зрения они, на первый взгляд, проигрывают «мужским». Но только на первый, поскольку вроде бы многочисленные его повреждения — очень мелкие. Поскольку слабый пол в силу чисто физиологических причин имеют большие проблемы с парковой вообще и в стесненном пространстве в частности, мелких царапин на передних крыльях, сколов на бамперах тут можно найти больше. Однако, повторимся, эти повреждения незначительны. В отличие от тех, что можно найти на старых авто, на которых ездили представители сильного пола. Аварии, в которые попадают мужчины, как правило гораздо серьезнее и имеют более тяжелые последствия, которые зачастую полностью не ликвидируются в процессе даже качественного ремонта, а лишь серьезно маскируются.

Фото shutterstock.com

МОТОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Что касается двигателя и ходовой части, то, как отмечают эксперты сервиса CarPrice, состояние «женских машин» даже лучше чем «мужских» (свой вывод специалисты этой фирмы сделали, осмотрев только в этом году более 130 000 подержанных авто и оценив каждое из них более, чем по 500 параметрам).Это объясняется более спокойным, осторожным и аккуратным стилем езды большинства автоледи (персон типа Мары Багдасарян мы в расчет не берем).

– Немаловажен и тот факт, что женщины, как правило, не любят чинить автомобили. Поэтому их авто чуть свежее, а пробеги — меньше, чем у мужчин, — комментирует ситуацию Денис Долматов, генеральный директор CarPrice. — Более того: бьшая часть «женских» авто являются свежими моделями: почти треть из них (27,7%) имеют пробег до 100 000 километров. При этом, пятая часть осмотренных нами машин находится на гарантии, не достигнув трехлетнего возраста…

Фото CarPrice

ДЕЛА БУМАЖНЫЕ

Да и в документах машин, которыми владеют женщины, также значительно больше порядка, — подчеркивают эксперты портала «АвтоВзгляд». В большинстве случаев на момент продажи все штрафы уже выплачены, реже встречаются арестованные машины или авто, находящиеся в залоге.​

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20 декабря 2017
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