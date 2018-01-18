Почему в ближайшее время подорожают подержанные машины

Так, по прогнозам экспертов компании «АВИЛОН» можно ожидать увеличение продаж автомобилей с пробегом на 10—15%. А рост цен на новые автомобили, о котором уже заявили некоторые автопроизводители, приведет к смещению спроса в сторону вторичного рынка. При этом, подчеркивают аналитики, повышения цен на вторичном рынке, тоже не избежать, так как стоимость новых и поддержанных автомобилей находится в прямо пропорциональной зависимости. Иными словами, если вы планируете покупку авто, бывшего в употреблении, делать это лучше сейчас, не дожидаясь, когда цены на новые авто повысят все игроки рынка (а это произойдет в том числе и благодаря повышению ставки утилизационного сбора).

Напомним здесь, что сегодня самыми популярными марками легковых автомобилей в столичном регионе являются LADA и Mercedes-Benz. В ТОП-10 самых востребованных москвичами подержанных автомобилей также входят Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Toyota, BMW, KIA, Audi. По статистике, за 2017 год средний пробег продаваемых автомобилей с пробегом — 89 477 км. а, средний год выпуска — 2012. И, кстати сказать, учитывая эти данные, машину на вторичном рынке лучше брать у официальных дилеров, поскольку, как заявил порталу «АвтоВзгляд» директор по продажам дилерского центра «АВИЛОН-Трейд» Антон Демкин, они обеспечивают «прозрачность сделки и актуальную информацию о техническом состоянии автомобиля с пробегом», а так же «развивают комплексные программы, включающих не только проверку и продажу, но и привлекательные гарантийные, страховые и кредитные программы».