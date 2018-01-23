Москвичи перешли на покупку авто в онлайне

Продажи автомобилей по итогам 2017 года выросли почти на 12%. Помимо общего оживления рынка новых автомобилей, важным открытием стала динамика роста продаж авто через интернет.

Так, например, через онлайн-агрегатор новых автомобилей Autospot за 2017 год было реализовано более 5000 авто на сумму в 7,4 млрд. рублей. Таким образом, объем ежемесячных продаж достиг 750 единиц. При том, что за предыдущие два года было продано около 2000 машин (на 2,9 млрд.). Примечательно, что такие результаты достигнуты при активной работе лишь на московском рынке (и присутствии в Санкт-Петербурге), а выход в регионы еще только запланирован на 2018 год.

Напомним, что Autospot.ru — это автомобильный агрегатор, собирающий информацию о новых машинах в наличии у дилеров Москвы и предоставляющий бесплатные услуги по поиску и подбору новых автомобилей для клиентов.

В настоящее время с проектом сотрудничают около 250 дилерских центров, в том числе «Рольф», «Мейджор», «АвтоСпецЦентр», «Автомир». На сайте ежедневно представлено около 20 000 новых автомобилей от 30 популярных брендов (Audi, BMW, KIA, Hyundai, Renault и др.).

Заметим тут, что сегодня онлайн-торговлей автомобилями занимаются практически все автопроизводители, представленные в России, включая даже АВТОВАЗ. При этом при подобном способе покупки нового авто они предоставляют существенные скидки. Однако плюс агрегаторов, подобных Autospot в том, что на одном ресурсе можно сразу оценить все предложения.