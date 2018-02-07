Стоит ли покупать машину по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Фото avtovzglyad.ru
В июле прошлого года в России заработали адресные госпрограммы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». «Вау, скидка!», — воскликнули граждане и понеслись штурмовать автосалоны, чтобы в большинстве случаев уйти из них несолоно хлебавши. Почему приобретать машины при поддержке государства оказалось не так уж и выгодно, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Русский человек любит «халяву» — это неоспоримый факт. И если покупка новой машины за 1 400 000 рублей для многих, вроде как, непозволительная роскошь, то ценник в 1 260 000 целковых словно развязывает руки и кошельки. Ослепленные невиданной щедростью властей, автомобилисты торопятся урвать свою скидку, напрочь забывая о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А ведь и у программ господдержки есть несколько подводных камней, о которых покупателям стоило бы знать.

Но обо всем по порядку. Согласно условиям госпрограмм, льготы по «первому» и «семейному» автомобилям предоставляются тем, кто покупает машину впервые, а также семьям, воспитывающим не менее двух несовершеннолетних детей. Другими словами, вы можете рассчитывать на скидку в размере 10%, если ранее на вас не было оформлено ни одно авто, либо в случае, когда вы взращиваете двух или более детей, чей возраст не превышает 18 лет.

Фото: kami.com.ph

Увы, на новый Jaguar XJ, ценник которого слегка переваливает за 6 млн. рублей, 600 000 не скинут. Под программы строго подпадают модели стоимостью не более 1 450 000 «деревянных». Кроме того, машина должна обязательно производиться в России. Так что сэкономить на, скажем, Mazda3, поставляемой в нашу страну из-за границы, тоже не получится. И еще помните, что помимо прайса и места «прописки», важна и дата выпуска — только 2018 год. О том, что льготы даются исключительно на новые машины напоминать, полагаю, излишне.

«Вот он, мой шанс купить вожделенный KIA Rio по супернизкой цене!», — думаете вы. Но что же делать дальше? Все просто: после того, как вы убедились, что авто проходит по всем критериям, нужно узнать, участвует ли производитель в этих программах. Можно позвонить на горячую линию российского представительства марки или какому-либо конкретному дилеру. Лучше — сразу в автосалон.

Фото: www.emaze.com

Определившись с конкретной машиной, узнав у продавца ее окончательную стоимость со всеми дилерскими скидками и дополнительным оборудованием, обратитесь в отдел страхования и кредитования. Скажите милым девушкам о том, что желаете воспользоваться программой «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». В большинстве своем с условиями предоставления субсидий они ознакомлены, и потому подсчитать, в какую сумму с учетом льгот вам встанет транспортное средство, им не составит никакого труда.

А теперь внимание! Да, по факту столь привлекательные госпрограммы подразумевают скидку в размере 10% от общей стоимости автомобиля. Но достигается она не путем прямого «срезания» ценника, а за счет льготы на кредит. Кредит! Вам в любом случае придется взять в долг некую сумму. Сколько именно — уточните у той самой симпатичной сотрудницы отдела. У каждого дилера или банка условия разные — один автосалон потребует занять 150 000 рублей, другой — все 500 000.

Фото: www.renault.ru

Главная проблема заключается в том, что при оформлении автокредита дилеры навязывают клиентам расширенное КАСКО, защищающее чуть ли не от нашествия инопланетян, а также страхование от нечаянной гибели, потери работы и сломанного пальца на ноге. То есть накидывают к вашему чеку еще тысяч, эдак, сто. Выходит, что честно выделенная государством субсидия уходит не на погашение основного долга, а на дополнительные кому-то вовсе и ненужные услуги.

Так что прежде, чем подписываться на «тяжелый» автокредит, приправленный сладенькими соусами «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», как следует и не один раз все просчитайте. Уже просчитали? Сделайте это снова! А вообще, если вам не хватает пары сотен тысяч на желанное авто, выгоднее взять не автокредит в салоне у дилера, а ссуду на личные нужды в банке — проценты у последних куда более гуманные.

Однако, если вы пришли к выводу, что госпрограммы все же уберегут ваш кошелек, несмотря на поборы в виде дополнительных услуг, поторопитесь! В прошлом году квоты закончились раньше, чем автомобилисты узнали о существовании субсидий — десятипроцентную скидку раздавали всего на протяжении двух-трех месяцев. И учитывая прошлогодний опыт, можно предположить, что нынешние «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» вряд ли «дотянут» даже до лета.

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7 февраля 2018
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