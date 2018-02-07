Стоит ли покупать машину по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Русский человек любит «халяву» — это неоспоримый факт. И если покупка новой машины за 1 400 000 рублей для многих, вроде как, непозволительная роскошь, то ценник в 1 260 000 целковых словно развязывает руки и кошельки. Ослепленные невиданной щедростью властей, автомобилисты торопятся урвать свою скидку, напрочь забывая о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А ведь и у программ господдержки есть несколько подводных камней, о которых покупателям стоило бы знать.

Но обо всем по порядку. Согласно условиям госпрограмм, льготы по «первому» и «семейному» автомобилям предоставляются тем, кто покупает машину впервые, а также семьям, воспитывающим не менее двух несовершеннолетних детей. Другими словами, вы можете рассчитывать на скидку в размере 10%, если ранее на вас не было оформлено ни одно авто, либо в случае, когда вы взращиваете двух или более детей, чей возраст не превышает 18 лет.